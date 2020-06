Un sat se vinde la licitație. Are și SPA

Un sat întreg a fost scos la licitație, iar prețul de pornire e chiar avantajos, având în vedere ce oferă. Localitatea are 25 de hectare, 70 de case, o biserică, școală, un hotel, un restaurant dar, mai ales, are un centru SPA celebru în toată țara. Plus apă minerală cu calități deosebite. Licitația are loc online, astfel că ofertele pot fi depuse până pe 16 august.