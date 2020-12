Mutația descoperită de cercetătorii britanici în structura bolii a făcut ca panica să se instaleze din nou și, drept urmare, Anglia s-a închis aproape instataneu. Rezultatul? Sute de șoferi, printre care și foarte mulți români, au rămas blocați între granițele țării din cauza restricțiilor de circulație impuse peste noapte.

Poveștile acestor oameni au devenit atât dramatice încât localnicii au fost impresionați și le-au sărit în ajutor cu ce au putut. Pentru a fi mai cât mai operativi, autoritățile au trimis alimente și apă chiar și cu elicopterele, precum pentru sinistrați.

Pe George-Daniel B., din Bacău, închiderea neașteptată a frontierelor l-a prins în Stoke on Trent, orășelul care, de câțiva ani, îi este ”cartier general”. Aici, bărbatul în vârstă de 48 de ani și-a găsit de lucru ca șofer pe camion la o puternică companie ce asigură distribuția de produse pe întreg teritoriul Marii Britanii.

Un loc de muncă mai mult decât mulțumitor, atâta vreme cât, lunar, băcăuanul poate ajunge și la 5.000 de euro câștigați conducând camionul, e adevărat, chiar și câte 12-14 ore pe zi. Și asta de luni până sâmbătă, fără încetare, chiar și în plină criză medicalo-economică. Obișnuit cu rigorile meseriei de camionagiu, George – căruia nu „i-a stat roata” nici un moment -, nu s-a plâns niciodată de drumurile parcă interminabile, de sute de kilometri, pe care le parcurge de la un capăt la celălalt al Angliei, cu opririle obligatorii pentru odihnă.

„Mi-am văzut familia doar la telefon, în legătură video”

Când, însă, specialiștii britanici în virusologie au dat alarma după ce au descoperit o nouă tulpină a COVID-19, peste român parcă a căzut cerul. Și nu de teama virusului alături de care trăiește protejându-se cum știe mai bine, ci pentru că mutația coronavirusului i-a închis drumul către casă.

Către soție și fiică, pe care nu le mai văzuse de peste cinci luni.

”Știam că urmează să am niște libere de sărbători așa că mi-am luat bilet de avion spre casă. Nu puteam să merg cu TIR-ul pentru că nu e al meu, ci al firmei pentru care lucrez. Descoperirea acelei mutații a virusului a dat totul peste cap. Biletul de avion mi-a fost anulat. Așa, în loc să fiu acasă cu familia, cu soția și cu fetița noastră, am făcut Crăciunul în parcare. E trist, dar m-am mulțumit și cu legătura telefonică video în care mi-am văzut familia de care stau departe de mai bine de cinci luni. Acum, mi-am luat iar bilet de avion și aștept să văd ce se întâmplă. Oricum, zborul spre casă este pe 4 (n.r. ianuarie) așa că Revelionul îl fac tot aici, o să stau singur în cămăruța mea pe care o am închiriată aici (n.r. în Stoke on Trent)”, spune, cu amărăciune, George.

Mâncare adusă cu elicopterul pentru șoferii de TIR și ajutor din partea localnicilor miloși

Dacă în orăselul în care George muncește lucrurile au fost triste, dar ceva mai liniștite, în Dover – localitatea-port din sudul Angliei de unde se poate ajunge cu feribotul în Franța -, agitația a atins cote paroxistice. Fără posibilitatea de a ieși din Anglia, dar și fără resurse de a se întreține pe termen lung, șoferii de TIR au ajuns la mila localnicilor care le-au sărit în ajutor.

De la colegi, George a aflat că englezii au pus mână de la mână și au făcut pentru șoeferii de TIR străini pachete cu apă și cu mâncare pe care le-au oferit chiar și de mai multe ori pe zi!

”Un singur polițist francez era la controlul pașapoartelor. Și camioanele curgeau puhoi din Anglia!”

”Am auzit de la colegi și am și citit în presa locală că englezii le-au dat de mâncare șoferilor de TIR… Ce a putut fiecare, ce a avut în casă. Sau au cumpărat mâncare special pentru ei. Nici autoritățile nu i-au abanondat. Le-au dus alimente și apă chiar și cu elicopterul! Asta da omenie, ce poți să mai spui! Li s-a făcut milă de bieții oameni care erau prinși pe drumuri, departe de casele lor. Dar știi ce n-am înțeles? De ce atunci când se putea pleca din Dover, cu feribotul, în partea cealaltă, în Franța, la controlul pașapoartelor era un singur polițist francez?! Și camioanele curgeau puhoi din Anglia!”, povestește George care speră ca autoritățile britanice să relaxeze restricțiile de deplasare și să dea drumul la zboruri.

În Londra a crescut vânzarea de băuturi alcoolice

Tot cu volanul își câștigă pâinea și Marius P. (39 de ani) care, din cauza pandemiei de COVID-19, a fost nevoit să renunțe la postul de șofer al unei companii de transport persoane și să se reorienteze înspre zona de distribuție. Duce orice la domciliul clienților care preferă să nu se mai expună mergând la magazine, de la mâncare comandată la fast-food la produse electronice și electrocasnice.

Mutația suferită de virusul ucigaș și-a lăsat imediat amprenta și asupra vieții din capitala Angliei. Nivelul de alertă a fost ridicat dintr-o dată la patru, adică cel mai înalt prag de alarmare, restaurantele, barurile, frizeriile, saloanele de masaj, piscinele – în general locurile aglomerate ce pot deveni focare de infecție -, au fost închise imediat. Au rămas deschise, firesc, doar magazinele alimentare și farmaciile.

Cum localurile nu-și mai pot primi clienții la un ”pahar de vorbă”, britanicii au dat iama, spune românul, în magazinele alimentare sau fac comenzi serioase pe internet, de unde cumpără foarte multă băutură.

”Lumea nici la centrele de testare nu se mai duce. Înainte erau pline, acum nu”

”Când ziceam și noi că e mai bine, că a venit vaccinul, a apărut mutația asta. Din cauza asta, Londra a intrat în stadiul 4 de alertă, cel mai ridicat, și a fost instituită starea de urgență până la data de 30 decembrie. Dar, la cum merg lucrurile, judecând după mutațiile astea, după cum lumea nu prea respectă regulile, sigur o vor prelungi și pentru luna ianuarie, la anul (n.r. 2021).

Masca e obligatorie în spații închise, dar mulți nu o poartă și nimeni nu are ce să le facă. Din cauza problemelor medicale din sudul Angliei și din Țara Galilor, lumea nici la centrele de testare nu se mai duce. Înainte erau pline, acum nu”, explică pe scurt Marius care este situația în Londra, acum un oraș carantinat pe străzile căruia lumea nu prea mai iese.

Filtre ale poliției la intrările în oraș

Că lucrurile sunt extrem de serioase, o dovedesc și echipajele de poliție postate la fiecare intrare în oraș, agenți care verifică orice autoturism. Dacă șoferul nu poate motiva ieșirea din zona unde locuiește, agenții rutieri îl opresc din drum și îl obligă să se întoarcă acasă. Și asta chiar dacă în alte localități gradul de alertă este de doar doi sau cel mult trei.