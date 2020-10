Naționala de Cupa Davis a României a ajuns pentru prima dată în finala competiției, în anul 1969. Echipa în care străluceau la acea vreme Ilie Năstase și Ion Țiriac, din cadrul căreia făcea parte și Sever Dron, a întâlnit reprezentativa Statelor Unite ale Americii, în deplasare. A fost un moment foarte important și din punct de vedere diplomatic, pentru că delegația română a fost primită la Casa Albă de Richard Nixon, președintele SUA la acea vreme.

Americanii nu au avut probleme și s-au impus fără să piardă vreo confruntare, cu scorul de 5-0.

Sever Dron a povestit în cadrul emisiunii GSP Live că a ținut morțiș să plece de la reședința președinților Americii cu un suvenir. Eu chiar am fost obraznic. Pe vremea aceea, făceam colecție de cutii de chibrituri. Era o dambla de-a mea. Când a venit șeful Protocolului, am spus că vreau să mi se dea o cutie de chibrituri, să scrie Casa Albă pe ea.

Cei de acolo mi-au spus: Dar dumneata chiar faci ce vrei? Lasă, că ne ocupăm noi! Am primit cadou o minge de golf, un stilou. Între timp, am reușit să iau o cutie de chibrituri de pe o măsuță de acolo, cred că nu m-a văzut nimeni. Ca românul! Voiam să am ceva personal, e o istorie nostimă”, a povestit Dron.

„Ni s-a trimis un avion, Nixon a spus un lucru”

„În 1969, am fost primiți de Richard Nixon. Noi nu eram bine văzuți în România, tenisul era considerat un sport burghez. Noi făceam tenis, alții făceau sporturi mai populare: fotbal, handbal, volei.

Am fost foarte bine primiți, am fost și la Casa Albă. A fost un protocol foarte interesant. Meciul s-a jucat la Cleveland, dar noi am fost întâi la Washington, ni s-a trimis un avion. Nixon a spus un lucru: Am fost într-o țară de Est, am fost foarte bine primit și aș dori ca acești reprezentanți ai României să fie la fel de bine primiți cum am fost și noi în România. Am fost foarte impresionați, nu oricine merge la Casa Albă”, și-a mai amintit fostul tenismen.