Un român primește 64 de lei pe lună indemniație de handicap. Cum a ajuns fără alte venituri

Un român cu degetele de la picioare amputate primește lunar o indemnizație de handicap în valoare de 64 de lei. El are 58 de ani și a fost brutar, iar apoi om de serviciu la școala din Duda Epureni. Cu toate că a muncit aproape o viață întreagă, acesta este nevoit să traiască cu mai puțin de 100 de lei pe lună.

În urmă cu ceva vreme, bărbatul fost diagnosticat cu artrită și i-au fost deja amputate degetele de la un picior. Acesta are nevoie de un tratament de 360 de lei pe lună, dar primește doar o indemnizație de numai 64 de lei. El a mai povestit că este ajutat de vecini și că se descurcă cum poate.

Vecinii au declarat că este imposibil ca un om să trăiască în această sărăcie, mai ales dacă este bolnav. Acesta a muncit o viață întreagă, dar a fost abandonat de stat după ce i-au fost amputate degetele și nu a mai fost bun de muncă.

O viață de calvar după ani întregi de muncă

„Prima indemnizație de 64 de lei am primit-o în luna ianuarie a acestui an. Nu pot să știu cum au socotit dânșii, cum au considerat că în 2022, la ce prețuri sunt, la cât valorează viața de zi cu zi, dar doar atât mi-au dat. E foarte puțin, că nu am niciun alt venit și la muncă nu te poți duce în situația mea.

La muncă trebuie să muncești ziua toată, serios, nu să stai și să te sprijini de pereți de durere, că ești dat afară. Soția mi-a murit, singur îmi port de grijă. De patru ori am avut viermi. M-am chinuit să îi scot singur, când i-am văzut. La spitalul Huși nu mă mai duc, pentru că domnul doctor mi-a spus că am nevoie întâi să merg la Iași, pentru niște analize amănunțite. Îl înțeleg, dar cu 64 lei? Cu ce să ajung la Iași? Am mai pus niște cârpe, cum am putut. E dureros, e foarte greu totul. Să nu dea Dumnezeu ca nimeni vreodată să fie în neputința mea”, a povestit acesta pentru vremeanoua.ro.