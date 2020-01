Ce a făcut Cornel Mihai, de 32 de ani, depășește orice închipuire. El era șofer pe un taxi Uber iar la un moment dat a avut de prestat o comandă, în care clientul era o femeie nevăzătoare, Victoria Oruwari.

Polițiștii susțin, că spre finalul cursei, românul i-ar fi cerut telefonul victimei, sub pretextul că trebuie să termine cursa, deoarece aparatul lui nu mai are baterie. Când s-a văzut cu telefonul femeii, Cornel Mihai și-a dăruit un bacșiș de 20 de lire sterline și un like de stele. „Nu m-am simţit tocmai bine pentru că nu era treaba lui, cum mi-am pierdut eu vederea. M-a tot întrebat acest lucru. Dar eram în maşina lui şi m-am gândit că cel mai bine e să fiu politicoasă. Mi-a spus că am trecut cu bine mai departe şi că par fericită şi i-am răspuns «Da. Nu am de ce să fiu tristă», a declarat femeia.

Când au ajuns la destinație, românul i-a cerut telefonul pentru a reuși să închidă aplicația. „Mi s-a părut puţin ciudat, dar nimic din comportamentul lui nu m-a făcut să cred că nu sunt în siguranţă. Nu credeam că e ceva la mijloc, însă i-am arătat că am încredere în el, deși aveam multe informaţii pe telefon. Asta m-a făcut încă o dată să îmi dau seama că sunt mai vulnerabilă şi mai susceptibilă să fiu victima unei infracţionalităţi, însă pentru a avea o viaţă împlinită trebuie să am încredere în celelalte persoane”, a mai declarat victima.

În fața judecătorului, românul a negat că a umblat la telefonul femeii, dar urmele lăsate de el, sunt departe de orice dubiu, și îl acuză direct. El a fost dat afară de la Uber, femeia fiind despăgubită. Cornel Mihai așteaptă acum sentința pentru acuzațiile de fraudă și fals.

