Un român din Marea Britanie, ucis de Poliție. Familia nu a fost înștiințată cu privire la tragedie: „Am aflat de la știri că a fost împușcat”

Incidentul s-a produs pe 7 octombrie, la ora 09:55, când agenții de poliție au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat care se afla în parcarea securizată a secției de poliție Ascot Drive din Derby era înarmat cu un cuțit.

Un român a fost împușcat de polițiștii britanici

Unul dintre martori a declarat că l-a auzit pe un polițist spunând: „aruncă cuțitul” înainte de cele trei împușcături și că bărbatul a fost țintit doar de un glonț ajuns în abdomen. Conform presei internaționale, Poliția din Derbyshire ar fi informat rudele românului cu privire la moartea acestuia, însă sora bărbatului a acuzat că vestea tragică a aflat-o chiar din presă.

„Marius a greșit clar, nu a fost nevinovat. Am auzit că avea un cuțit asupra lui. Dar de ce să-l omoare? Am aflat doar de la știri mai târziu că avocatul său a spus că avea probleme de sănătate mintală. Ni s-a spus duminică după-amiază că a murit în urma unui accident legat de poliție. Nu știam prea multe despre asta. Dar apoi am căutat pe internet. Și apoi am aflat de la știri că a fost împușcat de poliție. Voia să se mute înapoi în România peste o lună. Am crezut că este fericit în Anglia, dar în ultimele luni a fost singur. Știm acum că lui Marius i-a făcută autopsia, știm că a murit în urma unui foc tras în abdomen”, a spus sora bărbatului ucis.

Familia românului nu înțelege ce s-a întâmplat cu bărbatul

Polițiștii au tras mai multe focurile de armă de la ora 10:03, ca urmare a faptului că cetățeanul român ar fi manifestat un comportament agresiv și ar fi refuzat să renunțe la armă. La locul incidentului a fost adus și un elicopter pentru ca victima să poată fi transportată la spital, dar din nefericire, românul a decedat.

„Am încercat să luăm legătura cu Marius înainte de a muri. Am vorbit cu câțiva dintre prietenii lui care spuneau că este destul de singur. Mi-au spus că vrea să se întoarcă în România într-o lună și să călătorească. Nu și-a dorit o familie. Suntem cu toții foarte șocați. Am fi înțeles poate dacă ar fi fost un accident, dar în aceste circumstanțe pur și simplu nu putem găsi răspunsuri. Cred că totul este foarte incomod. Nu știm nici ce a fost în capul lui, să aibă un cuțit asupra sa, într-o parcare a unei secții de poliție. Polițiștii ne-au mai spus că avea asupra lui o geantă în care se afla o pisică. Totul s-a întâmplat prea repede”, a declarat mama bărbatului, conform Derbytelegraph.co.uk.