Un reputat medic a făcut prăpăd! Mărturisire șocantă din Infern. „Hai parastase!” Ce face politicul?

1. Am solicitat încă din toamna trecută să se aloce fonduri substanțiale pentru o campanie reală de educație și comunicare către populație pentru a pregăti vaccinarea în masă, pe fondul ezitării deja cunoscute din epidemia din rujeolă. Am argumentat că există oameni cu această preocupare, care cunosc mecanismele comunicării către publicul larg și că există agenții specializate în asta, răspremiate chiar la nivel internațional. Abia acum după un an s-a aflat oficial că Guvernul nu a dorit să aloce fonduri pentru așa ceva, personal am primit direct răspunsuri de genul „nu sunt bani, cine vrea se vaccinează, cine nu nu, considerăm că nu e cazul, agențiile sug sângele poporului” etc.

2. Medici de familie, infecționiști, pediatri, microbiologi, epidemiologi, apar în presă, online, social media, bloguri, vloguri de un an și se străduiesc să facă educație așa cum pot, cum știu, cu două mâini, fără fonduri, cu puțină notorietate obținută, reușim să mai pătrundem și în prime Time… Politicul nimic…

3. Cel mai mare potențial de încredere din partea populației în sistemul medical este în medicii de familie. În ciuda finanțării rușinoase, a spatelui întors de cvasifiecare guvern de după revoluție, sondajele se încăpățânează să arate același lucru. Ce face politicul? Ignoră și asta pe lângă toate celelalte.. Cu toate că Banca Mondială, UE, OMS, ete na, cine sunt ăștia să decidă pentru România???

Ignoranța politicienilor, motivul pentru care medicul a răbufnit

4. Principalii vaccinatori din România pe tot ce înseamnă Programe naționale de sănătate și categorii speciale sunt medicii de familie. Ce face politicul? Ignoră complet acest lucru și nu dă vaccin medicilor de familie decât prin aprilie-mai când se cam terminase dorința naturală și educată de vaccinare și a început să scârțâie campania oficială. Între timp noi programasem deja în platformă cam toată populatia dornică de vaccinare, pe mulți chiar după 2 noaptea când apăreau locuri în centrele unde lucram în afara contractelor cu casa de asigurări. Politicul supărat începe să lase colțurile gurii, să ridice sprâncenele și să țipe că de ce nu se implică medicii de familie, că a băgat bani în asta… Circa 40 de lei brut per vaccin per medic, în timp ce 100 de lei per bonuri de masa per persoană vaccinată pe care să le distribuie…. Cin’să fie, poliția sau musafirii!?! Exact, medicii de familie… A și ca să nu vă plictisiți, luați toți pacienții din nou la telefon om cu om ca să ii convingeți să se vaccineze…



5. DSP județean zice să închidem școlile și să trecem copiii online pentru că ne-am întrecut deja cu gluma, incidența peste 20 pe ici pe colo, școlile sistem mixt online cu fizic vezi să nu, profesori experți în nevaccinare și conspiratheory. Ce face politicul? Ignoră DSP, ce știu prostovanii aia de experți în epidemii….

6. INSP zice „carantinați Bucureștiul că murim pe capete, spitalele sunt pline ochi, pacienții stau în paturi supraetajate, explodează saloanele de la candele” . Ce decide politicul!? Pas.

7. Portugalia închide centrele de vaccinare că nu mai au pe cine vaccina, au terminat toată populația eligibilă. Întrebat care e secretul acestui fapt, conducătorul campaniei portugheze spune „am decuplat complet campania de vaccinare de la politică, am lasat- o pe mana profesioniștilor”…

8.Macron, președintele țării aceleia care ne-au luat o treime din doctori în ultimii 25 de ani, zice că fiecare francez trebuie sa aibă un medic de familie și un psiholog. Politicul nostru ilustru are o alta părere.

