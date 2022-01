Un renumit medic îl face praf pe Arafat: Totul e o minciună

Monica Pop îi reamintește lui Arafat că este informată

În prim-plan este emisiunea ”Sinteza zilei”, moderată de Mihai Gâdea. „În primul rând nu este decât o monitorizare securistică a prezențelor unor persoane care au curajul să spună. Eu sunt de obicei informată şi INSP a comunicat următorul lucru: din 11-12 ianuarie au fost 44 de decese, dintre care 6 vaccinaţi.

Dintre aceştia, unii au avut vârste de 40-49 şi unii peste 80 de ani. Deci dintr-o dată o minciună ordinară! Doctorul Raed Arafat este cel care a spus în repetate rânduri că vaccinaţii nu se pot infecta sau dacă se infectează nu transmit. Bineînțeles că realitatea a demonstrat altceva.

Eu cred că cei care au dezinformat sunt cei care s-au ocupat de strategia de vaccinare. Ei nu au recunoscut niciodată că au greșit şi încearcă să dea vina pe câţiva. Alți colegi de ai mei care au încercat să zică ceva au pățit tot felul de lucruri. Au procese au fost chemaţi la Colegiul Medicilor…

Sunt lucruri de o josnicie fără seamă. Ideea de bază este că vaccinații care pot fi infectați sunt liberi. Este o strategie greșită. Domnul Arafat spune într-un clip că nu este de acord cu testarea, care după părerea mea e cel mai important lucru din toate, pentru că ar scădea numărul de vaccinări.

Monica Pop îl acuză pe șeful DSU că minte

Deci nu se poate califica. Este totul o minciună. Credeți că eu, care sunt doar un om, am atâta putere să pot influența ce nu au putut ei la milioane de oameni. Oamenii au început să își dea seama de lucrurile greşite, de lucrurile care nu sunt adevărate.

Nu am contrazis nicio statistică şi nu am de gând să fac lucrul acesta. Am contrazis minciunile pe care le spun tot felul de decidenți. Nu este normal să faci o presiune asupra unui om care încearcă să spună ceva.

Oricine poate greși. Puteau să iasă să spună: Domne, ne-am înșelat, nu ştiu, ne-a luat boala pe deasupra… Situaţia este mai gravă. Nu, niciodată. Au persistat în greşeli, în faptul că nu se testează.

Dar nu au spus odată că nu s-au ocupat de medicamente şi de greșelile pe care le-au făcut în pandemie. S-au gândit să găsească un om pe care să dea vina. Nu este normal să faci o presiune asupra unui om care încearcă să spună ceva.

Şi dacă aş greși, nu am omorât pe nimeni. Doctorul Arafat a încercat pe toate căile să facă obstrucție la tot ce am spus″, a spus Monica Pop într-o emisiune de la Antena 3.