Salamana, în vârstă de 35 de ani, se numără printre sirienii selectați pentru a crea o echipă oficială de refugiați, care a apărut pentru prima dată la jocurile braziliene de acum cinci ani. Echipa de 29 de membri include sportivi care au fugit din Iran, Irak, Afganistan, Sudanul de Sud, Republica Democrată Congo. Toți au primit statutul oficial de refugiați, urmând să concureze sub un steag olimpic neutru.

„Până acum, am făcut box în numele unei singure țări, cea în care m-am născut”, a spus Salamana. „Dar acum, fac box pentru întreaga lume. Mulți consideră refugiații ca fiind oameni răi, însă circumstanțele sunt cele care te obligă să te muți în altă parte.”

Din această echipă neutră mai fac parte câțiva sirieni, precum Ahmad Wais care este biciclist și Yusra Mardini și Alaa Maso, care sunt înotători.

Salamana își amintește modul în care se pregătea pentru concursurile de la Londra din 2012. „ În 2011, a avut loc o răscoală în Siria. La început totul a părut să fie ținut sub control. Un an mai târziu, situația se agravase. A început un război, fiind imposibil să trăiești acolo. Așa că am decis împreună cu soția mea, să plecăm în altă parte.”

Pregătirea pentru Jocurile Olimpice din Tokyo

Războiul civil din Siria a rămas cea mai mare criză de tranziție din întreaga lume. Pește șase milioane de oameni au fugit, iar 80% dintre refugiați, locuiesc acum în Egipt, Irak, Iordania, Liban sau Turcia. Alte șase milioane de persoane au fost stabilite înapoi în Siria, președintele Assad, cu ajutorul militar al Rusiei și al Iranului, a reușit să consolideze controlul asupra majorității țării, a scris Times.

Jocurile Olimpice din Tokyo din 2020, amânate din cauza pandemiei, urmează să înceapă pe 23 iulie, chiar dacă există în continuare temeri privind stimularea unor noi infecții. În acest context, Salamana a participat la un antrenament online, în care făcea flotări cu copiii lui pe spate, oferind motivație sportivilor din întreaga lume: „Continuați antrenamentele. Nu renunțați. Va urma visul olimpic”, a spus el.