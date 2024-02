Un profesor a reuşit să fenteze legea. Părinții, puși să semneze o declaraţie halucinantă

Un profesor a reuşit să fenteze legea cu privire la meditaţii. Totul a fost demascat de către un părinte revoltat de gestul profesorului de matematică Traian Tămâian, de la Liceul Teoretic Carei. Acest dascăl a încercat să fenteze legea care îi interzice să facă meditaţii contra cost cu elevii de la clasele la care predau.

Inspectoratul Școlar din Satu Mare a declanșat o anchetă în cazul unui profesor de matematică acuzat că face meditații particulare cu elevii de la clasă. Traian Tămâian a fost fotografiat în timp ce preda acasă în fața unui grup de elevi înghesuiți pe holul unei case.

Cazul profesorului de matematică a fost făcut public de presa locală. Din imagini se poate vedea cum un profesor îmbrăcat lejer într-un trening, le predă elevilor un exercițiu de trigonometrie. Părinţii spun că la meditaţii sunt grupuri de nouă sau chiar zece elevi (foto).

Un profesor a reuşit să fenteze legea cu privire la meditaţii. Sursa foto: opiniedecarei.com.

Cum încearcă profesorul să fenteze legea

Conștient că ar putea avea probleme dacă va fi reclamat, profesorul pare să se fi gândit la o soluție salvatoare. Îi obligă pe părinți să semneze o cerere prin care aceștia îl laudă și îl roagă insistent să-i primească pe elevi la lecții particulare pentru a dobândi cunoștințe suplimentare față de programa școlară.

Textul integral al cererii pe care trebuie să o semneze părinții care au elevi la meditaţii:

„Subsemnata, … în calitate de părinte al elevului vă solicit respectuos să acordați periodic în funcție de disponibilitatea dumneavoastră ca timp, câteva ore particulare copilului meu, în vederea lămuriri unor noțiuni și probleme la disciplinele reale de care este interesat. Consider că un profesor ca dumneavoastră, prin rezultate obținute cu elevii și bogata experiență la catedră, este cel mai potrivit pentru solicitarea mea de mai sus.

În plus am cunoștință că pe lângă Facultatea de matematică ați absolvit și Politehnica având un bogat bagaj de cunoștințe din domeniul științelor exacte și a disciplinelor tehnice. Menționez aici desen tehnic, fizică, matematică aplicată, logică, mecanică, electricitate, calcule de rezistență. Aș dori pentru copilul meu ca pe lângă temele din programa școlară să dobândească noțiuni de bază și din cadrul acestor domenii care nu se studiază la liceu dar are nevoie de ele la facultate.

Datorită numeroaselor cărți publicate de dumneavoastră în domeniul științelor exacte sunt convins că este cea mai bună alegere pentru mine, la solicitarea mea și sunt convins că orele suplimentare acordate de dumneavoastră copilului meu vor fi benefice dezvoltării lui intelectuale în vederea atingerii scopurilor propuse. Cea mai bună investiție pe care o pot face acum când are nevoie este în copilul meu. Dorința de realizare a copilului meu în viață este și dorința mea. Insist deci foarte mult să-l acceptat și pe copilul meu la ore particulare Semnătura părinților…”.

Reacția ISJ Satu Mare

Conducerea Inspectoratului Școlar Satu Mare a precizat că nu a primit până în prezent nicio plângere oficială în legătură cu meditațiile pe care profesorul Traian Tămâian. Anișoara Boitor, șefa ISJ Satu Mare, a declarat că s-a autosesizat.

În 20 februarie 2024, va avea loc, la sediul Inspectoratului, o ședință pe această temă. La rândul său, directorul a precizat că a dispus o anchetă. Presa locală afirmă cănu este prima dată când profesorul Traian Tămâian este acuzat de părinți că-i obligă pe elevi să meargă acasă la el. În urmă cu câțiva ani, profesorul chiar ar fi fost mutat de la o clasă unde părinții au luat atitudine.

La acea vreme, însă, practica nu era o încălcare a Legii Educației. Profesorul Traian Tămâian nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere în legătură cu acuzațiile pe care i le aduc părinții, relatază opiniedecarei.com.