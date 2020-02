Dan Vasilică, preparator fizic la FC „U” Craiova (liga a 3-a) și nutriționist, a postat un mesaj critic pe contul de Facebook. El nu-și explică de ce fotbaliștii de la Dinamo consumă o băutură acidulată și sandwișuri la finalul partidei cu FCSB, considerând că asta este o greșeală impardonabilă pentru fotbalul cu pretenții.

„Dacă in vestiarul unei echipe din Liga 1 la finalul unui meci în care depozitele energetice ale jucătorilor sunt aproape complet consumate,…final la care principala grijă a celor însărcinați cu pregătirea ar trebui să fie refacerea cât mai rapidă a acestor depozite,…vedem pe masă baxul cu doze de Coca Cola și un sac de gunoi plin de prescuri (știu, sunt niște sandwich-uri)…NO COMMENT!!!

Acesta este etalonul fotbalului românesc!!!

Aceasta imagine reprezintă nutriția in România!!!



Întotdeauna unde am activat ca preparator fizic m-am ocupat și de nutriție! Pentru că este extrem de importantă! Și pentru că mă pricep! Și mereu am pregătit după meciuri fiecărui jucător câte un shaker cu vitamine, minerale, proteine, carbohidrați, electroliți, etc…necesare refacerii rapide a nivelului glicolitic,…toate calculate in funcție de postul pe care joacă, greutate, tip somatic, procent de grăsime și masă musculară!

Shaker pe care jucătorii il consumă imediat pe banca de rezerve dacă sunt înlocuiți sau la final in vestiar până să intre la duș! Obligatoriu.

Văzând însă baxul de Coca Cola și știind ca așa ceva este regulă în fotbalul mioritic, cu câteva excepții…încep să mă întreb dacă nu cumva eu sunt nebunul!!!”, a răbufnit Vasilică.



Te-ar putea interesa și: