Un preot din Cluj, model de generozitate. A ales să își doneze moștenirea de familie pentru a-i ajuta pe copiii bolnavi incurabil

Într-un gest de generozitate rar întâlnit, un tânăr preot din Cluj a ales să doneze terenul moștenit de la familie pentru construirea unui Centru de Îngrijiri Paliative Pediatrice. Părintele Emanuel Komives, împreună cu soția și mama sa, trăiește într-un apartament cu o singură cameră, dar a ales să ofere comunității un loc unde copiii grav bolnavi să primească îngrijire fără durere, cu demnitate și bucurie, potrivit Efainlacluj.ro.

Centrul „Sf. Hristofor” va fi primul din Cluj dedicat îngrijirii copiilor bolnavi incurabili. Astfel, gestul făcut de slujitorul bisericii arată că grija pentru ceilalți contează mai mult decât propriul confort. Preotul din Cluj a explicat că ideea donației terenului nu i-a aparținut în totalitate, ci a fost inițiată de mama sa.

Decizia de a dona terenul a luat naștere în urma experienței trăite în ultimele clipe ale tatălui său, când boala acestuia a ajuns într-un stadiu în care nu mai putea fi îngrijit acasă și a fost internat la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie”.

„Ideea donației a luat naștere cu gândul la impecabila îngrijire medicală și spirituală de care tata s-a bucurat în ultimele lui clipe de viață. Totul a început în 2019, când boala tatălui meu a ajuns într-un punct în care nu-l mai puteam îngriji acasă. Așa se face că l-am internat la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” cu o oarecare teamă și cu un oarecare sentiment de vinovăție, în special din partea mamei. Însă, în clipa în care i-am observat pe cei ce-l îngrijeau cu câte delicatețe îi vorbesc, cu câtă gingășie îl țin de mână, îl ajută… am rămas impresionat și marcat pe viață”, a mărturisit preotul, potrivit sursei.

Astfel, acesta a legat o prietenie cu reprezentantul centrului, părintele Bogdan Chiorean. De asemenea, acesta a pus bazele noului centru dedicat îngrijirii copiilor bolnavi incurabil.

Deși a recunoscut că locuiește într-un apartament mic și nu are mari speranțe pentru a-și achiziționa o locuință mai spațioasă, preotul clujean a mărturisit că este împăcat cu această alegere.

„E adevărat, de când a venit pe lume fetița noastră, apartamentul în care locuim ne-a cam rămas mic. La ora actuală, e tare dificil să ne cumpărăm ceva și, e drept, nu ne-ar fi stricat acel teren să ne construim în câțiva ani o casă doar pentru noi. La început, cineva mi-a spus că facem acolo o casă pentru veșnicie. E dificil să creionezi în cuvinte această alegere și vă mărturisesc că n-am vrut să știe nimeni de gestul nostru”, a mai spus el.

Potrivit preotului Emanuel Komives, „cei care doresc să susțină primul Centru de Îngrijiri Paliative Pediatrice cu servicii gratuite din România pot face donații în conturile dedicate sau prin SMS, cu o contribuție lunară de doar 2 euro, trimițând textul „JOY” la 8845”.

Noul centru pune la dispoziție 19 saloane care pot găzdui 35 de copii, dotate cu spații moderne pentru tratamente, consultații și activități recreative. Proiectul, finanțat integral prin donații, își propune să devină un reper regional în domeniul medicinei paliative pediatrice, oferind îngrijire specializată și suport copiilor aflați în suferință.