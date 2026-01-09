Un polonez sceptic față de războiul din Ucraina, mort după detenție și tortură în Rusia

Un cetățean polonez care nu credea că războiul din Ucraina este real și a decis să verifice personal situația ar fi murit, cel mai probabil în urma torturii, într-un centru de detenție din orașul rus Taganrog, în 2023. Este vorba despre Krzysztof Galos, din Cracovia, care ar fi trecut granița polono-ucraineană la mijlocul lunii aprilie 2023 pentru a vedea „cu ochii lui” dacă conflictul există, potrivit publicației poloneze Gazeta Wyborcza.

Potrivit publicației poloneze Gazeta Wyborcza, care citează un raport din 2025 al organizației ruse pentru drepturile omului Memorial și declarații ale martorilor oculari, Galos a intrat în Ucraina în aprilie 2023 și s-a deplasat ulterior în zone aflate sub ocupație rusă.

Sursele indică faptul că bărbatul era profund sceptic față de relatările din presă despre război și a dorit să verifice singur realitatea din teren. Ultima apariție confirmată a mașinii sale a fost surprinsă de camerele de supraveghere în apropierea centralei nucleare de la Zaporojie, controlată de forțele ruse. La scurt timp, Galos ar fi fost reținut la un punct de control rusesc.

Conform informațiilor citate, Krzysztof Galos a fost dus la centrul de detenție preventivă nr. 2 din Taganrog, unde sunt închiși și prizonieri de război ucraineni.

După dispariția sa, familia a sesizat poliția, însă timp de aproape doi ani nu a existat nicio informație oficială despre soarta lui. Abia în ianuarie 2025, Memorial a publicat raportul „Ucraina: crimele de război ale agresorilor ruși”, care documentează tortura sistematică din teritoriile ocupate și din Rusia, inclusiv împotriva cetățenilor străini. Printre cazurile prezentate se află și cel al unui polonez decedat la Taganrog. Un martor a declarat că Galos ar fi spus că „a călătorit prin Ucraina ca să vadă ce se întâmplă acolo, dar a făcut o greșeală de drum și a ajuns la un punct de control al soldaților ruși”.

Potrivit Memorial, Galos ar fi fost bătut în mod repetat, inclusiv pentru faptul că nu vorbea limba rusă și din cauza sprijinului exprimat de Polonia pentru Ucraina. În timpul unui control, gardienii l-ar fi agresat atât de violent încât picioarele i s-au învinețit și au început să cedeze. Krzysztof Galos a murit la mijlocul lunii iunie 2023.

Ulterior, colegii săi de celulă ar fi fost obligați să semneze declarații în care să susțină că personalul centrului de detenție „nu a folosit” violență împotriva lui și că nu au existat conflicte în celulă.

Martorii au mai relatat că, după acest episod, bătăile directe ar fi devenit mai rare, însă gardienii ar fi intensificat așa-numitele pedepse „sportive”. Deținuții erau forțați să execute 200 de genuflexiuni și 100 de flotări, iar dacă exercițiile nu erau considerate satisfăcătoare, întreaga celulă era pedepsită suplimentar cu lovituri și alte exerciții.

Potrivit Gazeta Wyborcza, autoritățile ruse nu au informat Polonia despre moartea cetățeanului său. Fiul lui Galos, Pawel, nu cunoaște nici în prezent circumstanțele exacte ale decesului și nici locul unde se află trupul tatălui său.

Acesta a trimis solicitări către Ministerul rus al Justiției și Parchet, a contactat Ministerul polonez de Externe, președintele Poloniei și ambasadele Ucrainei și Rusiei. Până acum, familia a primit răspuns doar din partea Ministerului polonez de Externe și a Poliției de Frontieră, instituția precizând că Ambasada Poloniei la Moscova a transmis o notă diplomatică Ministerului rus de Externe după apariția primelor informații publicate de Gazeta Wyborcza.