Oligarhul rus Oleg Tinkov susține că războiul va fi câștigat de Ucraina: „Binele învinge răul. Este păcat că țara mea a alunecat în arhaism, paternalism și servilism”

Oleg Tinkov, care odinioară deținea mai mult de 9 miliarde de dolari, și-a vândut participația la banca digitală Tinkoff, pe care a fondat-o în 2006, pentru a respecta sancțiunile împotriva rușilor. Tinkov a descris anterior războiul din Ucraina ca fiind „nebun” și a numit „nebun” pe oricine susține conflictul într-o postare pe Instagram din 19 aprilie.

Opinia unui oligarh rus

„Adio Tinkoff Bank, Adio Rusia”, a scris Tinkov marți pe Instagram. „Nu mai am nimic în Rusia. Și asta este rău pentru Rusia. Am fost unul dintre puținii care au reușit, în ciuda, și nu datorită regimului, să construiască patru afaceri diferite de la ZERO!”

Tinkov a adăugat că este mândru pentru că a reușit, chiar și „în Rusia coruptă și arhaică”, să construiască un „tip de afaceri CINEST, liber și american”. „Este păcat că țara mea a alunecat în arhaism, paternalism și servilism. Nu există Rusia, totul a dispărut”, a scris Tinkov.

El a adăugat că încercările Kremlinului de a-l pedepsi pentru că și-a exprimat „opinia sinceră” despre războiul din Ucraina vorbesc despre „dezumanizarea definitivă a regimului”. „Am pierdut totul, dar nu mi-am pierdut sufletul”, a adăugat Tinkov. „Nu pot câștiga bani într-o țară care este în război cu un vecin, ucigând civili și copii”.

Retragerea afacerilor din Rusia

De asemenea, a spus că retrage toate afacerile din Rusia pentru că nu dorește să sprijine vărsarea „sângelui soldaților ruși” și al ucrainenilor. Și-a dat și părerea despre conflict, spunând că a fost o luptă între bine și rău și că simțea că este de partea binelui. „Ucraina va învinge pentru că binele învinge întotdeauna peste rău. Am fost învățați asta la școală!” a scris Tinkov.

„Nu știu cât mai am de trăit, dar cu siguranță nu vreau să mor cu aceste miliarde și să fiu un ticălos și un laș, ca 90% dintre toți oligarhii ruși”, a spus Tinkov. Critica dură a lui Tinkov la adresa regimului lui Putin vine după ce acesta a declarat pentru The New York Times că este îngrijorat de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Banca Tinkoff a anunțat și în aprilie că își schimbă numele după ce Tinkov a criticat armata rusă și războiul ucrainean, controlul băncii fiind deja transferat unui grup de directori din Rusia, potrivit Business Insider.