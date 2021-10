Un oficial UE a pus degetul pe rană: De ce au crescut prețurile la energie. Ce se află, de fapt, în spatele loviturii economice

„Actualele preţuri la energie sunt consecinţele unui joc geopolitic major, cu o puternică dimensiune externă”, a reiterat Josep Borrell Fontelles, la reîntrunirea Consiliului European. Înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe a mai spus, în urmă cu trei zile, că „majorarea preţurilor la energie are rădăcini adânci la nivel geopolitic”.

Ce susțin Germania și Rusia despre criza energetică

Poziția oficialului contrazice Germania, care spune că majoritatea prețurilor la energie au crescut pe fondul relansării economice post-pandemie. Între timp, Rusia este acuzată că a redus livrările de gaze în Uniunea Europeană, însă oficialii de la Moscova contrazic acuzațiile. Mai mult decât atât, ei s-au oferit să ajute statele europene, dar asta doar în schimbul unor compromisuri, potrivit lui Serghei Lavrov, ministru de externe rus, care nu a precizat despre ce e vorba, concret. Moscova susține în continuare că actuala criză energetică a fost generată de dorința de diversificare a surselor de aprovizionare.

Șefii statelor UE și reprezentanți ai instituțiilor comunitare continuă discuțiile, vineri, 22 octombrie, la reîntrunirea de la Bruxelles, despre criza sanitară generată de pandemia de coronavirus, precum și despre soluții pentru gestionarea prețurilor crescânde la energie și gaze. Pe lista subiectelor abordate de oficiali se numără și tranziția digitală, imigrația, relațiile comerciale și afacerile externe.

Scumpirile la energie au rădăcini în „lupta geopolitică”

În acest context, înaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe a spus despre criza energetică și majorarea prețurilor în acest domeniu: „Este vorba de o luptă geopolitică. Există probleme de reglementare care trebuie rezolvate pe plan intern”.

„În mod categoric, preţul gazelor, reducerea capacităţilor de gaz, aceste lucruri trebuie privite dintr-o perspectivă geopolitică”, a mai subliniat oficialul UE, potrivit politico.eu.

În legătură cu situația energetică, președintele Klaus Iohannis a anunțat, înainte de a intra la discuțiile cu liderii UE, că România va dezvolta centrale nucleare și rețeaua de gaz metan, precizând că „excelent” ar fi ca aceste proiecte să fie sprijinite cu bani europeni. De asemenea, șeful statului a afirmat că problema prețurilor este rezolvată pentru câteva luni.

Klaus Iohannis promite că problema prețurilor la energie este rezolvată pentru câteva luni

„Noi ştim de acasă că avem o problemă cu preţurile la energie, mai ales cu preţurile la electricitate, şi adevărul este că noi am găsit acasă soluţiile pentru familiile cu venituri mici, familiile vulnerabile cum se spune, avem o legislaţie gata pregătită şi vor fi compensate facturile, vor exista posibilităţi de amânare. Noi deja am rezolvat problema pentru lunile următoare la noi acasă. Însă chestiunea, din păcate, nu este aşa simplă. Dacă preţurile la energie vor creşte în continuare, automat aceste creşteri se vor reflecta şi în alte preţuri şi cred că acesta nu este lucrul dorit nici de politicieni, nici de oamenii simpli. În consecinţă, am fost foarte ferm şi foarte clar ieri în discuţiile de la Consiliu. Trebuie să găsim, pe lângă soluţiile naţionale, deci soluţiile pe care le găseşte fiecare acasă, şi abordări şi soluţii europene ferme”, a spus Klaus Iohannis, vineri, 22 octombrie, precizând că va solicita liderilor UE un plan concret care să prevadă modalitățile prin care cetățenii europeni vor reuși să treacă peste această iarnă.

„Să verificăm de ce au crescut preţurile, unde s-a greşit ca să nu se repete şi să luăm măsuri să mergem înspre soluţii sustenabile, adică să găsim soluţii pentru ca aceste preţuri să revină la normalitate”, a mai spus Iohannis.