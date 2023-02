Un nou scandal la Survivor România: „Ăsta oricum e caz social. Vine pe la toate emisiunile și se milogește”

În ediția de luni seară de la Survivor România, competiție transmisă de Pro TV, tensiunile dintre cele două echipe au crescut. Cea mai nouă concurentă din echipa Războinicilor i-a spus lui Kamara că este unul dintre cei mai milogi artiști din țară și că profită de problema de sănătate pe care o are fiul său, Leon.

„Ăsta oricum e caz social. Vine pe la toate emisiunile și se milogește pe sănătatea fiului său. Profită de asta”, spune Alina Radi, în fața colegilor din echipa Războinicilor, fără ca vreun membru din echipa Faimoșilor să audă afirmațiile. Cu toate că a făcut acuzații grave, ceilalți concurenți nu au contrazis-o.

Proba pentru Imunitate a fost câștigată de Faimoși. Războinicii au fost nevoiți să propună din nou pe cineva spre eliminare. Săptămâna trecută, Codruța Began a părăsit competiția, tot din echipa Războinicilor. Votul colectiv a fost Robert Moscalu, primind 5 voturi din partea colegilor săi. Alin și Lucianna i-au propus pe Eduard Gogulescu și Alexandra Ciomag.

Kamara, scandal la Survivor România

Nu doar Alina Radi l-a criticat pe Kamara, ci și Maria Lungu (28 de ani), fostă concurentă la „Survivor România” 2023. Ea a declarat că artistul că este un dezastru emoțional și că este foarte impulsiv.

„Kamara este un dezastru emoțional, aș zice eu, un haos emoțional, mai bine spus, pentru că omul nu își poate controla emoțiile, acțiunile. În momentul când este foarte agitat nu mai știe de el. La Survivor efectiv visezi mâncare, de dimineața până seara. Plus că atunci când dormi și te trezești cu vânătăi pe corp de la scândurile de acolo, când plouă și dormi în baltă și este frig ți se schimbă toată starea. Sunt niște situații în care ești pus și poate să iasă dracii din tine fără să vrei. În acea competiție nu ai putea fi fals. Este genul de emisiune care cât de mult ai încerca tu să falsezi o să iasă la un moment dat adevărata ta față. Nu mai am ce să spun nimic despre Kamara, pentru că nu sunt în postură să vorbesc despre el, atât timp cât am fost și eu foarte vocală la rândul meu, numai că el deja o duce în extreme.”, a declarat Maria Lungu pentru Click.