După cazul lui George Floyd, tragedie care a revoltat o lume întreagă, doi ofițeri de poliție din Atlanta au fost concediați deoarece, au fost surprinși folosind forță disproporționată împotriva a doi studenți. Videoclipul cu cei doi polițiști a fost postat pe rețele sociale, iar filmarea a devenit virală, relatează CNN.

#BREAKING: Bodycam video from the two @Atlanta_Police officers who pulled the Spelman and Morehouse college students out of their car Saturday night. Both cops were fired for excessive force the others will be on desk duty.#GeorgeFloyd #GeorgeFloydProtest #AtlantaProtest pic.twitter.com/6780h0Zayw

— Thomas D Bradley (@ThomasDBradley) June 1, 2020