Un nou scandal cu miliarde la Chișinău. Primarul Ion Ceban, denunțat de consilierii PAS. Video

Actualitate Un nou scandal cu miliarde la Chișinău. Primarul Ion Ceban, denunțat de consilierii PAS.







Republica Moldova. Doi consilieri PAS l-au denunțat pe primarul Ion Ceban la Centrul Național Anticorupție (CNA), pentru pretins abuz în serviciu. Aceștia spun că Primăria Chișinău ar risca să piardă un miliard de lei într-un litigiu internațional. Deși nu a comentat deocamdată acțiunea consilierilor, Ceban acuză tot mai des PAS de „ acțiuni ilegale” și „show-uri politice”.

Războiul între PAS și primarul Ceban se adâncește

Consilierii municipali din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Dumitru Ivanov și Ion Melnic, au depus un denunț la CNA. Cei doi aleși locali îl acuză pe primarul de Chișinău de faptul că ar fi comis abuz de putere prin neexecutarea contractului de parteneriat public-privat cu firma „Epa Media”.

„Primăria Chișinău este amenințată cu judecată internațională și riscă să piardă peste 1 miliard de lei. Acum trei ani, consilierii PAS au sesizat despre riscurile de prejudicierea a bugetului Chișinău din cauza unui contract referitor la stațiile de așteptare. Atunci am cerut primarului general încetarea contractului respectiv. Am solicitat Centrului Național Anticorupție identificarea și tragerea la răspundere penală pentru actele de abuz în serviciu sau abuz de putere/exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, în particular a primarului general Ion Ceban”, susțin consilierii fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău.

Ceban acuză atacuri concertate

Primarul Ion Ceban nu a comentat deocamdată aceste acuzații. Nici Serviciul de presă, nici însuși edilul nu au avut o reacție referitoare la acest subiect.

Pe parcursul zilei de ieri, după perchezițiile de la Primărie, edilul s-a arătat deranjat de acțiunile oamenilor legii.

Conform lui Ceban, dosarele privind trucarea achizițiilor publice ar fi fost inițiate la „comanda guvernării”.

„Calific aceste atentate și acțiuni drept politice și consider că ceea ce fac depășește orice limită atât din punct de vedere legal, cât și moral. Nu este un secret că, în ultimii ani, acești așa-numiți guvernanți, care nu au produs nimic și au adus statul în pragul colapsului, continuă să își acopere acțiunile ilegale, folosind show-urile”, a declarat Ceban.