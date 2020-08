În tot periplul ei între instituțiile statului, tânăra femeie arată printre altele că a sunat timp de trei zile la DSP București, fără să îi răspundă nimeni. „În data de 21.07.2020 sotul meu, Cristian Preda a prezentat febra 39.8, iar în următoarele 3 zile simptome COVID, motiv pentru care am luat legătura telefonic cu medicul de familie care ne-a îndrumat către DSP Bucuresti. Din data de 21.07.2020 până în data de 24.07.2020 am contactat numerele de telefon puse la dispoziție pentru a intra în legătură cu DSP București, însă fără succes. În data de 24.07.2020 am apelat la numărul de urgență 112 și am solicitat ambulanța la domiciliu. La 3 ore de la apelul telefonic, un echipaj s-a prezentat la adresa. Au preluat pacientul și l-au dus la Spitalul Matei Bals pentru efectuarea testului, își începe cititioarea relatarea.

În aceeași zi, pacientul a fost adus la domiciliu de către aceeași ambulanță cu mențiunea să astepte rezultatul testului si apelul de la DSP Bucuresti. Familia ia decizia de a se izola la resedinta de la tara din localitatea Maxenu, judetul Buzău, deoarece familia are un bebelus de 3 luni ce necesită a fi izolat de părintele proaspăt testat.

„În data de 27.07.2020, soțul meu a fost contactat de către DSP Bucuresti informându-l că testul a ieșit pozitiv. Întrebat unde este izolat, doamna de la telefon i-a transmis că buletinul său de analize și toate informațiile necesare vor fi comunicate către DSP Buzău, urmând să se prezinte la adresă o salvare cu un medic epidemiolog pentru testarea membrilor familiei cu care pacientul este izolat”.

Din data de 27 iulie, respectiv 28 iulie, buzoianca nu a primit niciun telefon din partea DSP Buzău. Pe 2 iulie a sunat instituția, solicitând informații cu privire la pasii pe care trebuie să-i urmeze. În timpul convorbirii telefonice i s-a comunicat faptul că nu au primit nicio informare de la DSP Bucuresti privind buletinul de analize. Au decis să dea curs anchetei epidemiologice a pacientului confirmat pozitiv, solicitând datele personale ale tuturor persoanelor aflate în același domiciliu.

„Ne-au transmis să plecăm la București de unde am venit sau să contactăm o clinică privată pentru investigații și retestare. În urma insistențelor noastre de a fi testați, ofițerul de serviciu din cadrul DSP ne-a transmis că persoanele ce nu au fost testate să se deplaseze cu mașina personală la sediul DSP Buzău, cabinetul de recoltare analize. La sediu m-am deplasat împreună cu Viorica Chiru (mama mea), Marius Chiru (fratele meu) și bebelusul meu. Cele trei persoane adulte au fost testate, iar la intrebarea: “se poate face test si bebelusului?” răspunsul a fost “nu stim nimic despre asta”.

În data de 31.07.2020, DSP Buzău prin intermediul ofiterului de serviciu Mariana Bacaru, m-a contactat telefonic întrebându-mă ironic cum mă simt. Răspunsul meu a fost “bine, simtomele au trecut”. Ofiterul DSP nu mi-a comunicat rezultantul testului, însă mi-a menționat că trebuie să fiu internată în spital pentru analize. În acel moment am menționat faptul că nu aș dori internarea într-un spital de COVID deoarece nu mă pot despărți de bebelușul de 3 luni, alăptat exclusiv. Imediat după această mențiune, apelul a fost închis de către doamna Bacaru. După lungi insistențe telefonice am reluat legătură cu dânsa întrebând-o dacă avem. Răspunsul a fost “nu stim”. De asemenea am întrebat-o cum putem să ajungem la spital din moment ce suntem izolați. În acel moment, doamna Bacaru ne-a comunicat că putem părăsi domiciliul (așa cum tot DSP-ul ne-a spus sa-l parasim pentru testare) cu masina personala pentru internare, aceasta fiind o înțelegere între DSP și pacient Astfel, am refuzat părăsirea domiciliului”.

Pe 5 august, pacienta a fost contactată de DSP Buzău în vederea redactării anchetei emidemiologice. I s-a comunicat că se poate ieși din izolare pe data de 15 august, orele 00:00. Pe e-mail i-a fost comunicată o decizie cu mențiunea asimptomatică și că necesită internare în Spitalul Covid Râmnicu Sărat în perioada 05.08.2020 – 07.08.2020.

Conspirația tăcerii

Cititoarea sesisează faptul că, deși a respectat toate demersurile instituționale, a fost trecută cu Refuz de internare în condițiile în care „nu au încercat să mă interneze”. La sugestia DSP Buzău, a contactat serviciul 112 si a solicitat o ambulanță pentru ea si soț, amândoi confirmați pozitiv. În jurul orei 21:00, un echipaj a ajuns la domiciul lor și a constatat că nu prezintă o stare cronică ce necesită spitalizare. Au sunat la Spitalul Râmnicu Sărat de unde au primit informare că nu au locuri disponibile si nu se află pe lista persoanelor ce trebuie internate în spital, ci să continue izolarea până în data de 15.08.2020, ora 00:00.

După mai multe tentative de a lua legătura cu un epidemiolog al DSP Buzău, pentru a clarifica situația copilului, precum și mai multe telefoane la care nu i s-a răspuns, însă âinând permanent legătura cu medicul de familie, doamna Preda crede că decizia de informare emisă de DSP Buzău este emisă abuziv și total falsă. Ea susține că soțul său nu a primit decizia de internare, deși este pozitiv, medicul de familie nu primește din partea DSP actul necesar emiterii concediului de carantină. Femeia este nevoită să se despartă de copilul nou-născut și li s-a refuzat retestarea ei și soțului. „Doresc să se facă dreptate și să fim lăsați liberi după testare și negativare”, încheie buzoianca.