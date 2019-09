Ciprian Ciucu, unul dintre cei mai aspri contestatari ai Gabrielei Firea este ferm convins că podul de la Doamna Ghica nu ar trebui construit.

„Sunt oare singurul căruia acest pod i se pare o idee oribilă? Vă imaginați cum măgăoaia asta de pod trece prin spațiul îngust dintre blocurile din dna. Ghica? Am cerut în Comisia de transport și infrastructură a CGMB mai multe soluții (pasaj subteran, altă poziționare etc., ca să putem alege în funcție de a avantaje/dezavantaje etc.) dar nu a venit. Mă uit la această imagine și mi se pare cam… Creepy. „, a notat Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.

Totodată, penelistul ridică un semn de întrebare cu privire la legalitatea șantierului.

„Dar ceea ce nu înțeleg este de ce șantierul a fost deschis cu două luni în urma dacă primărița, cea care trece zilnic pe la intersecția de la Dna. Ghica, a semnat autorizația de construire abia azi”, a declarat Ciprian Ciucu.

Podul Doamna Ghica, gata într-un an de zile

Proiectarea Podului Doamna Ghica a durat trei luni, iar execuția va dura cel mult un an, promite primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Costul estimat al lucrarilor este de 28 de milioane de euro.

„Proiectul vizează realizarea unui pasaj suprateran la intersecţia străzilor Doamna Ghica cu Şoseaua Colentina şi are în vedere o îmbunătăţire a condiţiilor de circulaţie şi transport din zonă, asigurând o mai mare siguranţă şi o fluidizare a circulaţiei în zona de nord est a Capitalei. Pasajul superior va avea o parte carosabilă alcătuită din 2 benzi de circulaţie pe sens”, a notat Gabriela Firea pe Facebook.

