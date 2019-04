Un nou conflict militar începe în Africa. Trei separatiști și patru soldați au fost uciși în ciocniri deosebit de violente în regiunea anglofonă a Camerunului

Cel puțin trei separatiști înarmați și patru membri ai forțelor guvernamentale au murit duminică seara în urma unor ciocniri violente care au avut loc în Bali, o localitate din nord-vestul țării. Este vorba de una dintre cele două regiuni grav afectate de război ale Camerunului, unde limba oficială este engleza.





"Civilii au fugit din zonă pe măsură ce luptele s-au intensificat. Am văzut trei cadavre când am fugit de acolo." Mulți oameni sunt răniți ", a declarat un locuitor din oraș care a cerut să nu-i apară numele în presa locală. Forțele guvernamentale au confirmat confruntările și au subliniat faptul că se desfășoară o misiune de restabilire a păcii și securității în localitate. Secretarul responsabil de comunicare din partea separatiștilor, Chris Anu, a avertizat că vin "vremuri periculoase" pentru localitate. "S-a dezlănțuit haosul asupra oamenilor din Bali și îi îndemnăm pe toți locuitorii să caute un loc mai sigur unde să se mute", a declarat domnul Anu duminica trecută într-un mesaj răspândit pe larg cu ajutorul aplicației WhatsApp. Incidentul are loc pe fondul unei recrudescențe a violențelor dintre forțele guvernamentale și separatiștii înarmați din cele două regiuni anglofone din nord-vestul și sud-vestul Camerunului, unde separatiștii doresc să creeze un stat independent care s-ar numi ”Ambazonia”.

Imagini din interiorul catedralei Notre-Dame, DUPA incendiu! Minune! Ce au gasit la interior, printre ruine

Pagina 1 din 1