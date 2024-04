Justitie Un nou concurs pentru funcția de Procuror General. Se schimbă regulamentul







Un nou concurs pentru ocuparea funcției de Procuror General al Republicii Moldova va fi organizat cel târziu săptămâna viitoare, a anunțat ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. În ceea ce privește Regulamentul, ministrul a precizat că au fost operate unele modificări privind desfășurarea concursului, pentru a fi evitate situații de viciere a acestuia. Veronica Mihailov-Moraru a mai spus că sunt eligibili și concurenții care au participat la concursul precedent.

„Săptămâna trecută am publicat regulamentul privind selectarea procurorului general, adică privind petrecerea concursului. Asupra acestui regulament am discutat detaliat, inclusiv cu Comisia Europeană. Am ajuns la un consens că modificările trebuie să fie făcute minime, dar și să ne atingem scopul de a preveni astfel de situații.

Proiectul este publicat pe pagina CSP-ului și urmează a fi aprobat și anunțat concursul, cel târziu săptămâna viitoare. Ar urma o perioadă de depunere a dosarelor, termenul de depunere a dosarelor va fi de cel puțin 30 de zile, după expirarea acestui termen, în timp de 20 de zile urmează a fi examinate dosarele, colectate informațiile în baza interpelărilor de la toate instituțiile și stabilită data interviurilor”, a declarat ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, la protv.md.

Cum a fost anulat concursul pentru funcția de Procuror General

Reamintim că CSP a anulat, pe 28 februarie, concursul pentru funcția de Procuror General al Republicii Moldova, în urma unui scandal. „CSP a hotărât: A lua act de fișele de evaluare a fiecărui candidat, de punctajul acordat pentru fiecare criteriu de evaluare și argumentarea expusă de membrii CSP. A revoca hotărârea privind rezultatele probei de interviu în cadrul concursului, în legătură cu faptele survenite ulterior și pentru a nu periclita interesul public”, declara, atunci, președintele CSP, Dumitru Obadă.

În același timp, CSP a decis să publice tabelul punctajului total al candidaților, cu media aritmetică a punctajelor acordate pentru fiecare criteriu, dar a refuzat să elibereze copii ale fișelor de evaluare.

Ulterior, Procuratura Anticorupție din Republica Moldova a deschis un dosar penal cu privire la concursul anulat pentru șefia Parchetului General, iar Olesea Vîrlan, cea care i-a dat nota 3,5 actualului Procuror General interimar, a demisionat din funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP).

Notele obținute de candidați

„Fiind analizată sursa discrepanței depistate s-a stabilit faptul că, evaluatorul Olesea Vîrlan a apreciat candidatul menționat cu 3,5 puncte, spre deosebire de ceilalți evaluatori, care au evaluat același candidat în felul următor:

Dumitru Obadă - 9,5 puncte;

Veronica Mihailov-Moraru - 9,16 puncte;

Rodica Ciobanu - 9,16;

Svetlana Balmuș – 9 puncte;

Eduard Panea - 8,83 puncte;

Sergiu Caraman - 8,5 puncte;

Elena Roșior - 8,5 puncte;

Andrei Cebotari - 7,33 puncte.

Diferența dintre minimul și maximul punctajelor, exceptând punctajul 3,5 acordat de către evaluatorul Olesea Vîrlan, constituie în cazul candidatului Munteanu Ion – 2,17 puncte, iar media punctajului acordat constituie 8,74 puncte.

Totodată, fiind analizată fișa evaluatorului Olesea Vîrlan în privința candidatului Munteanu Ion, s-a stabilit că discrepanța majoră dintre punctajele acordate la criteriile de evaluare din fișă, în special la punctele 2 ( acordată nota 1), 4 (acordată nota 2) și 6 (acordată nota 1), nu a avut o acoperire din perspectiva argumentării și au fost vădit neclare și fără nicio justificare, apreciere nerezonabilă oferită de Olesea Vîrlan, raportată de ceilalți evaluatori la prestația dlui Ion Munteanu în cadrul interviului, dar și din analiza materialelor prezentate de candidat, circumstanță contrară expres prevederilor art.17 alin. (10) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură”, se arată în document.