O broască țestoasă a reușit în mod miraculos să scape din casă. Ea a reușit să urce pe șinele de tren, lucru ce a provocat întârzieri pentru navetiști.

Vineri dimineață, o întrerupere globală a sistemului informatic a provocat haos pentru mulți dintre cei care încercau să călătorească cu trenurile din Marea Britanie. Mai multe întârzieri au fost raportate între Ascot și Bagshot mai târziu în cursul serii.

🐢Shello there, this evening there were delays between Ascot and Bagshot due to tortoise on the tracks. He has been retrieved and is now on his way home. pic.twitter.com/O4hHRO2BLM

— SWR Help (@SW_Help) July 19, 2024