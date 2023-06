Un multimilionar britanic a refuzat îmbarcarea pe Submarinul Morții. Călătoria în jurul Titanicului i s-a părut riscantă

Britanicul Chris Brown este prieten cu Hamish Harding, miliardarul care se numără printre cei cinci pasageri confirmați ca fiind la bordul submarinului dispărut. Chris Brown și-a rezervat un loc pe ambarcațiunea OceanGate alături de prietenul său Hamish Harding, care este unul dintre cei cinci oameni de pe nava lui dispărută. Cu toate acestea, el a avut gânduri sumbre cu privire la călătorie, așa că s-a retras. S-a răzgândit după ce a analizat mai atent tehnologia folosită pentru operarea submersibilului și materialele utilizate pentru construirea ambarcațiunii mici, scrie cotidianul The Sun.

Brown și Harding s-au întâlnit pentru prima dată într-o călătorie la Polul Sud, alături de al doilea om care a pășit de pe Lună, Buzz Aldrin, în 2016. Perechea era în vacanță pe insula Necker a lui Sir Richard Branson în acel an când au decis să semneze pentru călătoria în jurul Titanicului. Ambii bărbați au plătit 8.000 de lire sterline fiecare pentru a-și acoperi avansul pentru călătorie, care avea un preț de 80.000 de lire sterline la acea vreme, dar costul s-a dublat de atunci.

Entuziasmul lui Brown pentru călătorie a început totuși să scadă, când a aflat în anii următori că OceanGate a ratat ținte cheie în timp ce a testat Titanul în adâncime. Simțind că riscul este prea mare, multimilionarul a decis să se retragă din călătorie. Descriindu-și prietenul drept tipul de persoană care nu este de natură să intre în panică, Chris Brown a spus că se așteaptă ca Harding să aibă o „influență pozitivă” asupra colegilor săi de pasageri din submarin „și că le va da speranță”.

Submarinul care a dispărut în jurul Titanicului, de negăsit

Submersibilul, numit Titan, a pierdut comunicarea cu operatorii de turism duminică, în timp ce se afla la aproximativ 435 de mile sud de St John’s, Newfoundland, în timpul unei călătorii către epava de pe coasta Canadei.

Miliardarul britanic Hamish Harding, în vârstă de 58 de ani, a fost confirmat ca fiind unul dintre cei cinci pasageri de la bordul navei dispărute, iar compatriotul Brown, în vârstă de 61 de ani, plănuise inițial să i se alăture în călătorie și a achitat un avans pentru a-și rezerva un loc. Totuși, a ajuns să se retragă din călătorie, după ce a descoperit, printre altele, că submersibilul va fi condus de pilot folosind un gamepad în stilul unei console de computer.

Magnatul de marketing digital a spus că s-au ridicat multe semne de întrebare atunci când a aflat de probleme tehnice și întârzieri, făcându-l să pună la îndoială dacă OceanGate a depășit problemele tehnice pe care le avea.

Problemele de siguranță, vizibile

Vorbind cu The Sun, Chris Brown a spus: „Am aflat că au folosit stâlpi vechi de schele pentru balastul submarinului – iar comenzile sale se bazau pe controlere de tip joc de calculator. Dacă încercați să vă construiți propriul submarin, probabil că ați putea folosi stâlpi vechi de schelă. Dar acestaera un submarin comercial, care transporta regulat turiști, nu o ambarcațiune făcută în fundul curții. În cele din urmă, le-am trimis un e-mail și le-am spus: „Nu mai pot continua cu chestia asta”. Am cerut rambursarea după ce nu am fost convins de măsurile de siguranță.”

Submarinul a dispărut într-o expediție pentru a explora epava Titanicului. Salvatorii se află într-o cursă contra cronometru pentru a localiza mini-submarinul dispărut e, deoarece experții spun că aprovizionarea cu oxigen a ambarcațiunii este programată să expire în jurul orei 11:00, joi.

Echipele de salvare aeriană și pe mare care speră să găsească submersibilul și-au extins căutarea, pe măsură ce avioanele militare parcurg harta locului, iar sonde tip sonar au fost aruncate în efortul de a detecta sunetele generate de vas, inclusiv strigătele sau loviturile în carenă de la cei de la bord. Dar experții spun că șansele unei misiuni de salvare de succes sunt din ce în ce mai mici, pe fondul temerilor că Titan ar fi suferit o „decompresie explozivă”.