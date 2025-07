Politica Un ministru USR îl acuză pe premier de populism. Vrea menținerea privilegiilor demnitarilor?







Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a intervenit în dezbaterea legată de folosirea transportului public de către demnitari, o temă care a reapărut în spațiul public odată cu noile măsuri de austeritate anunțate de Guvern.

Diana Buzoianu susține că nu are mașină

Aceasta a afirmat că nu deține un autoturism personal și, deși are permis de conducere, preferă să se deplaseze pe jos, cu metroul sau folosind aplicații de ride-sharing.

„Astăzi am venit cu o aplicație de ride-sharing, plătită din banii mei. Nu am folosit șoferul ministerului”, a explicat ea, subliniind că, de când a preluat mandatul, a circulat ocazional și cu metroul, chiar dacă are la dispoziție un șofer, ca toți miniștrii.

Despre demnitarii în transportul public

În contextul propunerii ca demnitarii să folosească mijloacele de transport în comun pentru a reduce cheltuielile publice, Buzoianu a calificat propunerile șefului său de la Palatul Victoria drept „tendințe populiste” și „gesturi de imagine fără efect real asupra administrației”.

„E o foarte mare dorinţă de a se arunca cu idei populiste pe piaţă. Dacă suntem preocupaţi să fim vedete cu PR, să ne facem poze prin metrou și să spunem ce cool suntem... Unu, pare fals, și doi, nu ăla e rolul nostru. Rolul nostru nu este să fim vedete pe social media, rolul nostru este să livrăm niște reforme”, a declarat ministrul.

Buzoianu susține păstrarea privilegiilor

Buzoianu consideră că astfel de discuții deturnează atenția de la mizele reale ale guvernării: modernizarea sistemului public și implementarea de politici coerente și eficiente. „Avem nevoie de modificări sistemice, nu de PR politic”, a punctat ea.

Reacția Ministrului Mediului, Diana Buzoianu, vine după ce Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului, a anunțat că numărul autoturismelor disponibile pentru demnitari a fost redus la jumătate, iar fiecare oficial își va conduce propria mașină, fără șofer.

Potrivit Guvernului, măsura ar aduce o economie lunară de aproximativ 50%.