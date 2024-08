Social Un medic pediatru, despre scandalul de la Pantelimon: Am rămas într-o mocirlă medicală







Cazul Sf. Pantelimon. Medicul Oana Mocanu a spus că nu a dorit să își spună părerea până acum despre scandalul de la Spitalul Sf. Pantelimon, dar că a venit momentul. Doctorița a transmis că vrea să vorbească despre trăirile medicului român, despre anii dificili de facultate și despre nopțile nedormite. Ea consideră că orice alt medic ar fi putut ajunge în situația celor două doctorițe arestate.

Cum e viața unui medic român

„Astăzi scriu un altfel de raport…un raport al medicului român în general, încărcat cu dezgust, suferință, frustrare si umilință. Am încercat să stau deoparte, dar în locul doctorițelor de la Pantelimon puteam fi eu sau oricare alt coleg. Noradrenalina nu e domeniul meu, cum nu este nici domeniul medicului legist, al procurorului, al reporterului sau al contabilului care se uita la știri ca la o telenovelă, cu inima cat un purice, să vadă dacă Rosalinda se mărita cu Antonio, deși a înșelat-o. Eu vreau să vorbesc despre trăirile medicului român.

Sunt, ca majoritatea colegilor mei, un om care a plecat dintr-o familie obișnuită, fără posibilități materiale sau care să mă propulseze în culmea succesului. Am muncit mult. Am învățat pe rupte și am fost tocilară care nu a văzut clubul decât de 5 ori în viața. Știam ca vreau sa fiu medic de când eram la grădiniță. Mi-am dorit întotdeauna să aduc o schimbare în viețile celorlalți, să fiu de folos comunității. Am plecat cu maxi taxi din provincie până la Gara de Nord si de acolo cu metroul până la Eroilor. Am dat un examen pe bune, din materie de anatomie și chimie.

Nu a contat media la BAC, puteai fi oricine. Am luat examenul și am intrat la stat. Oricum nu aș fi avut bani de privat. Am stat la cămin. Vara dormeam cu dopuri în urechi, pt ca discoteca Princess vibra în tot cartierul. Chiar și cu dopurile în urechi, se cutremurau paturile cu noi. Studenții la medicină adormeau oricum pe la 3-4 dimineața, pt ca în perioada de vacanță, când toți ceilalți studenți de la alte facultăți erau cu examenele terminate și petreceau la mare, la noi abia începea sesiunea, și era tare grea.

Examenele se întindeau pe săptămâni întregi. Fiecare materie avea cartea ei, pe care trebuia să o cunoști pe de rost. Fiecare oscior, fiecare mușchi… unde începe inserția, unde se termină. Fiecare celulă, țesut, organ, nerv. Și asta era numai anatomia. Primii 2 ani de facultate învățai numai lucruri abstracte. Cursurile se întindeau de dimineață până seara. Anatomia se ținea în subsol, unde se aflau 3 cadavre. Eram câte 2 grupe per cadavru. Le priveam, iar după minutele în care realizam ca acele chestii au respirat, au vorbit, au mers și au iubit, trebuia să treci pe modul “student” , care vedea numai bucăți de carne formolizată, pe care trebuia să găsești cu pensa mușchi, oase, nervi și vase de sânge. Mirosul era destul de nasol, te usturau nările si ochii. Dupa ce ieșeai la lumină parcă erai un zombi poposit in lumea reala”, a scris doctorița.

Doctorița Oana Mocanu, despre cazul Sf. Pantelimon

Doctorița a mai spus că studenții la medicină n-au când să se distreze sau să se odihnească ca ceilalți. Ea a zis că ar fi putut lucra în străinătate, dar că a decis să rămână în România, în mocirla medicală în care toată lumea se crede în măsură să comenteze. Oana Mocanu a spus că a vrut să îi salveze pe români ca apoi să primească porecle precum „doamna cu coasa”.

A rămas într-o mocirlă medicală

„Au existat mereu oferte de plecare în străinătate, pe bani mai mulți, aparatură mai bună și poate oameni mai civilizați, dar am fost prea lașă sau prea comodă ca să o fac. Am vrut să rămân aici, în mocirla medicală în care toată lumea se crede în măsură să comenteze, să emită păreri si să judece actul medical, ca și când ar avea în spate aceiași 20 de ani de medicină. Ca și când ar ști cu toții dozele de Adrenalină, Noradrenalina, Digoxin, Furosemid și toate celelalte zeci de medicamente, adaptate în funcție de greutate, patologie, stadiu al bolii, așa cum sunt trecute în tabelele complexe din cărțile pe care trebuie să le memoram noi. Am rămas aici, să contribui la sănătatea și bunăstarea oamenilor, pt ca apoi să mi se pună porecle precum “doamna cu coasa”, a scris doctorița pe Facebook.