Într-un interviu exclusiv pentru Evenimentul Zilei medicul explică cum ar putea evolua situația noului coronavirus pentru unul dintre sistemele medicale europene considerat performant.

Cum vedeți evoluția acestei pandemii în Germania?

În Germania, azi, în timp ce vă răspund la întrebări, avem în jur de 100.000 de oameni care sunt sau au fost infectați cu COVID-19 și că. 29.000 de persoane după infecția actua (cifrele variază în funcție de surse).[…]

Sunt foarte precaut să-mi exprim părerea despre evoluția sau viitorul pandemiei, dar pot spune că în Germania suntem încă în plina creștere a numărului infectaților și vârful infecțiilor îl avem în fata. Daca vă gândiți că la ora actuala un pacient infectat în Germania transmite mai departe infecția la 1 om sau 2 oameni sănătoși, veți înțelege că peste o săptămână vom avea cel puțin dublarea numărului infectaților, adică 200.000 de personae, iar peste doua săptămâni 400.000.[..]

În vârful pandemiei cred că vor fi peste jumătate de milion de oameni infectați

2.Când apreciați că vă fi punctul maxim sau vârful pademiei în Germania?

Estimez că vârful infecției cu COVID19 vă fi peste 20-25 de zile, cu un număr de aproximativ jumate de million de persoane infectate și postinfectate, după care vă scădea foarte lent timp de câteva luni, până ajungem iar în faza 1, adică controlul lanțului infecțios, situație fata de care suntem departe deocamdată.[…]

După părerea mea, ne aflm la ora actuala în faza 2 a pandemiei pentru că am scapăt oportunitatea de a tine infecția sub control în faza 1, pentru că măsurile luate de autorități au întârziat.

Germania luptă, în fapt, cu birocrația și autoritățile fără reacție

3.După părerea dv. Germania a fost pregătită pentru pandemie?

ABSOLUT, NU! Oficialitățile în luna ianuarie erau ocupate cu alte treburi administrative și au ignorat pericolul acestei pandemii.[…] Eu am început să cumpăr echipament de protecție pentru personalul medical din firma mea în Februarie, când încă exista pe piață și suntem poate unitatea medicala cea mai bine dotata cu echipament de protecție antivirala din zona noastră. Era un risc, am investit 20.000 de Euro fară să stiu concret ce să vă întâmplă în viitor, dar din păcate, până la urma s-a dovedit că am avut dreptate în aprecierea riscului real.

4.Care sunt principalele deficiențe întâmpinate în Germania în perioada COVID19?

La ora actuala ne confruntam în Germania cu o birocrație a sistemului de sănătate care reacționează greoi și prea încet. […]Avem un sistem federal decentralizat în care fiecare stat (Land) din Federația Germana a reacționat în mare măsură independent și necoordonat. [..] Ne confruntam per total cu prea puține locuri în terapie intesiva.Nu avem echipament suficient calitativ și numeric.Ne mai confruntam cu un număr insuficient de medici de specialitate, cu un număr insuficient de personal medical, dar și cu un pericol chiar mai mare: faptul că o parte din populația Germaniei nu a înțeles cu adevărat pericolul în care se afla societatea noastră.

5.Cum apreciați personal pericolul real al infecției?

Consider că pericolul cel mai mare nu este virusul în sine sau agresivitatea lui, ci faptul că știm atât de puține despre acest virus și boala pe care o induce, iar al doilea pericol este că încă ne aflăm în zona de comoditate și ne trezim treptat din “somnul profund și liniștit” în care toate țările globului s-au aflat în ultimii zeci de ani fata de probabilitatea unei pandemii sau chiar infecții epidemice.

Stăm în detenție voluntară și așteptăm să funcționeze un medicament

6.S-a schimbat ceva în Germania în ultimele săptămâni?

La ora actuala situația este diferită, în ultimele zile s-au făcut eforturi enorme pentru a remedia greșelile, s-au luat masuri foarte “dureroase” pe plan general și individual pentru a încetini răspândirea și a recapătă controlul situației din punct de vedere medical, dar din punct de vedere psihologic populația nu a fost pregătită de niciun fel. Practic, numai avem o viață sociala, numai putem menține legăturile familiale decât telefonic, suntem condamnați mai mult sau mai puțin să trăim în celule mici ca deținuții, într-un fel de detenție voluntară.

Omenirea cu siguranță vă supraviețui acesta pandemii, însă adevărată catastrofa a acestei pandemii sunt implicațiile psihice individuale și sociale profunde care vor urma după ce problemele medicale vor fi remediate.

Sunt de părere că în scurt timp numărul bolilor psihice și numărul de suicide printre seniori vă depăși numărul vitimelor prin infecție a seniorilor.

Există deja medicamente pentru sau împotrivă infecției cu COVID-19 sau vor exista în curând? Când vom avea un vaccin?

Din câte stiu, la ora actuala sunt peste 20 de medicamente (molecule) care sunt testate în clinici diferite și laboratoare în Germania, unele încă în faza de laborator, altele deja în faza clinica adică pe pacienți, sunt sigur peste 100 de studii clinice (pe pacienți) în curs în țoață lumea.

Cu siguranță vom găsi medicamente care amelioraza evoluția și ajuta organismul în lupta cu acest virus.[…]Personal, cred că în luna mai putem aștepta la unele rezultate pozitive și la sfârșitul lunii Iunie la o aplicare mai amplă a tratamentului.Menționez că introducerea tratamentului medicamentos este strict dependenta de gradul de risc pe care suntem de acord să ni-l asumam.Cu cât începem cu un tratament mai devreme, cu atât știm mai puțin despre reacțiile adverse și efectele lui tardive.[…]Trebuie să fim conștienți că este necesară o testare îndelungată și bine controlata care să treacă prin toate etapele de testarea clinică.