Un medic de familie renunță la pacienții care nu-și administrează un vaccin anti COVID-19. Un medic de familie anunță că va scoate de pe lista pacienților săi pe toți cei care vor refuza să-și administreze un vaccin împotriva COVID-19. El a făcut acest anunț într-o postare pe contul său de Facebook.

Medicul Cătălin Petrencic (foto Facebook) activează într-un cabinet de țară, deschis într-o comună din județul Călărași. Este vorba de comuna Mânăstirea, situată la 30 de kilometri de orașul Oltenița. Într-o postare, „Anunț Public”, a arătat că toți pacienții care vor refuza vaccinarea vor fi scoși de pe lista sa. Astfel, aceștia nu vor mai beneficia de serviciile medicale pe care le acordă.

În sprijinul deciziie, medicul de familie invocă un articol din Legea 95/2006, nr. 231, alin. e). Conform actului normativ, asigurații au obligația «să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului».

„Asigurații, conform art 231, alin e), din Legea 95/2006, au obligația «să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului». Conform acestui acrticol de lege, ANUNȚ PUBLIC de acum că TOATE PERSOANELE ÎNSCRISE LA MINE CARE REFUZĂ VACCINAREA ANTI-COVID 19, VOR FI SCOASE DE PE LISTA MEA DE MEDIC DE FAMILIE”, a scris medicul de familie pe Facebook.

Pentru medic, administrarea unui vaccin ține de încredere

El și-a justificat decizia arătând că este de neacceptat să mai colaboreze cu pacienți care nu cred în recomandările sale. Deși nu refuză dreptul pacienților de a decide singuri dacă se vaccinează, Cătălin Petrencic (foto – Facebook) susține că este vorba de încredere.

„Persoanele care refuză vaccinarea, dreptul lor, fac dovada că nu au incredere în mine, în ceea ce spun, în ceea ce le recomand să facă. În cei 33 de ani de practică am vaccinat mii de persoane. Am făcut zeci de mii de inoculări și nu am avut reacții adverse decât foarte puține și minore. Cred în vaccinuri, chiar și în cele nou apărute sau schimbate în acești ani”, a explicat medicul.

Potrivit spuselor sale, vaccinarea reprezintă partea cea mai impotantă a activității de prevenție. Drept urmare, Cătălin Petrencic a spus că nu este prima oară când renunță la un pacient ce refuză vaccinarea.

„Vaccinarea a reprezentat pentru mine partea cea mai importantă a activității de prevenție. În toți acești ani am avut o singură persoană care a refuzat vaccinarea celui de-al doilea copil și i-am cerut să-i ia fișa și să se mute la alt medic. Ceea ce a și făcut”, a încheiat medicul de familie.

Temerile medicului de familie

Cu câteva zile în urmă, pe 8 ianuarie, medicul din Călărași a mai făcut o postare. El a arătat că mai bine de jumătate din pacienții din grupa a doua au confirmat că se vor vaccina.

„Am făcut astăzi un sondaj printre pacienții care intră în grupa 2 de vaccinare. Pacienți cu afecțiuni cronice și persoane peste 65 de ani. Din 19, se vor vaccina 10 (52,63%), nu se vor vaccina 2 (10,52%), se mai gândesc 7 (36,84%)”, a scris medicul.

Cătălin Petrencic își exprima temerea că mulți pacienți vor renunța la vaccin dacă vor fi nevoiți să meargă pentru acesta la Oltenița sau la Călărași.

„Nu i-am întrebat, însă, dacă se vor mai vaccina dacă vaccinarea s-ar efectua la Oltenița, 30 km sau Cărălași, 40 km. Mi-a fost teamă să nu-i sperii și mai mult, mai ales că jumătate din ei ar trebui să meargă la centrul de vaccinare cu autobuzul. Cred că dacă nu se va face un centru de vaccinare și în Mânăstirea, procentul refuzului va depăși 50%. Dezastru!”, a încheiat acesta.