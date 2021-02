„În momentul de față, în saloanele în care nu putem scoate aerul afară, folosim niște dispozitive care se numesc Oxigen Administrat pe Canulă Administrat în Flux Mare, care au debite între 60 și 80/l pe minut.

Bolnavul respiră undeva la 5 l/min. Restul, gândiți-vă, 55 de l sunt în atmosferă. Am făcut un calcul: dacă am 3 dispozitive într-un salon de 6 paturi și-i mai am pe ceilalți care au nevoie de oxigen obișnuit, undeva la 6 ore toată atmosfera din camera aceea devine undeva la 100% în oxigen. Și am pus o întrebare tot la pompieri:

Oameni buni, normativa care spune de la cât trebuie să avem exhaustoare în saloane, și au căutat și au găsit. Au găsit un normativ care face referire la o prescripție tehnică din 1979 a Ministerului Sănătății, care prescripția aceea tehnică spune că la 24% oxigen mai mult în atmosferă trebuie să ne luăm măsuri de precauție, adică prizele să fie protejate pentru a nu face flamă, întrerupătoarele trebuie să fie poziționate în exteriorul salonului. Aceste acte normative trebuie evaluate astfel încât să vedem dacă ele corespund realităților din zilele noastre”, a mai explicat dr. Bogdan Oprița, șeful UPU a Spitalului de Urgență Floreasca din București în cadrul emisiunii medikatv.