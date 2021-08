Un mare comediant a încetat din viață. Sean Lock a murit la vârsta de 58 de ani

„Sean a fost unul dintre cei mai buni comedianți ai Marii Britanii, creativitatea sa nemărginită, inteligența și strălucirea operei sale l-au marcat ca o voce unică în comedia britanică.Sean era, de asemenea, un soț prețuit și tată a trei copii. Tututor ne va fi dor de Sean”.

La scurt timp, cunoscuți actori i-au adus omagii lui Sean. Bill Bailey a spus că Sean Lock a fost extrem de amuzant și de fiecare dată când se întâlnea cu el, râdea foarte mult. Bailey l-a descris pe regretatul actor ca fiind un om bun și generos, și extrem de riguros în abordarea sa de a scrie comedie. Lock a fost nominalizat la premiul de comedie Perrier în 2000 pentru spectacolul său No Flatley, I am the Lord of the Dance, scrie The Guardian.

Succes imens în serialele de televiziune

Actorul a avut un succes imens în televiziune, fiind lider în serialul de comedie Channel 4 al lui Jimmy Carr „8 Out of 10 Cats Does Countdown” și a jucat în popularul sitcom al BBC 15 etahe înalte. Acesta a avut o bogată carieră în stand up comedy, dar a și scris texte pentru Bill Bailey, Lee Evans și Mark Lamarr. În 2007 a fost votat pe locul 55 într-un clasament al celor mai buni 199 de actori de stand-up realizat de BBC 4.

Lock a publicat patru spectacole pe DVD, „Live” în 2008, „Lockipedia” în 2010, un „special” de văzut pentru iubitorii genului, „Purple Van Man” în 2013 şi „Keep It Light” în 2017.

Agentul său, Off the Curb Productions, a declarat că Lock a murit acasă, înconjurat de familia sa: „Sean a fost unul dintre cei mai buni comedianți ai Marii Britanii, creativitatea sa nemărginită, inteligența și strălucirea operei sale l-au marcat ca o voce unică în comedia britanică. Sean a fost, de asemenea, un soț prețuit și tată pentru trei copii. Sean va fi foarte dor de toți cei care l-au cunoscut”.