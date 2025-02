Un lider al Hurras al-Din, ramura siriană a organizației Al-Qaida, ucis de armata americană

Wasim Tahsin Bayraqdar, un lider de rang înalt al organizaţiei teroriste Hurras al-Din (HaD), afiliate Al-Qaida, a fost ucis în nord-vestul Siriei. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Comandamentului Militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM).

Conform anunțului, acesta a murit în urma unui atac aerian. Wasim Tahsin Bayraqdar conducea organizația Hurras al-Din (HaD), care era afiliată Al-Qaida.

Trupele Statelor Unite au ajuns în în Siria în cadrul coaliții internaționale formate în 2014. Acestea luptă împotriva jihadiștilor din gruparea Statul Islamic (SI), care lansează des atacuri. Pe 17 februarie, armata americană a anunțat că a eliminat un alt „conducător de rang înalt responsabil cu finanțele și logistica” al grupării Hurras al-Din.

🇺🇸⚔️ US drone strike in Syria takes out suspected terror mastermind Wasim Tahsin Bayraqdar according to Saturday reports.

💥 The deadly strike took place close to the town of Sarmada in the northern Idlib countryside. Footage from the scene indicates that Bayraqdar’s vehicle… pic.twitter.com/9lRtiHcbjb

