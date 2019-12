Cazul Sava este în opinia judecătoarului unul simptomatic pentru aroganta si formalista justiție din România, care ascunde sub preș abuzurile si erorile, în loc să și le asume și sa le corecteze. De asemenea, Florica Roman, consideră că acest caz Sava este încă o dovadă ca pentru însănătosirea justiției și a României este obligatoriu să se facă un bilanț imparțial, adevarat, bazat pe fapte, al rezultatelor așa zisei lupte anticorupție, mai ales de dupa anul 2013, inventar care să îi cuprinda și pe cei cărora anchetele DNA le-a nenorocit destinul, le-a distrus viața privată, familiile, afacerile ori chiar le-a adus moartea, scrie luju.ro.

Sub tilul „Avocatul Ioan Sava – încă o victimă ‘colaterală’ a abuzurilor procurorilor DNA și a pretinsei lupte anticorupție din România”, Florica Roman scrie:

„Pentru insanatosirea justitiei si a Romaniei este imperativ sa se faca un bilant adevarat al asa numitei 'lupte anticoruptie', mai ales dupa anul 2013. Un inventar care sa ii cuprinda si pe cei carora anchetele DNA le-a nenorocit destinul, le-a distrus viata privata, familiile, afacerile ori chiar le-a adus moartea… Daca lupta lui Sava pentru dreptate pe acest pamant s-a incheiat, a noastra continua!"

„Pe 15 decembrie 2019, in urma unui stop cardio-respirator, a murit avocatul Ioan Sava din Oradea, sau Sava, cum ii spuneau cei apropiati.

Avocatul Sava a fost una dintre “tintele” impotriva carora procurorii de la DNA Oradea, condusi de procurorul Ciprian Man, s-au mobilizat incepand cu anul 2012 cu tot ce au avut ca sa il execute si extermine. Au mobilizat contra lui si a sotiei sale Daniela arsenalul clasic al DNA, in tandem cu SRI: inventarea unor infractiuni, denunturi mincinoase, transcrieri trunchiate ale unor interceptari, fabricarea de probe, incalcarea grosolana a legii.

Sava nu s-a plans niciodata si a luptat pana la capat sa i se faca dreptate. Cazul Sava este unul simptomatic pentru aroganta si formalista justitie din Romania, care ascunde sub pres abuzurile si erorile, in loc sa si le asume si sa le corecteze.

Pentru insanatosirea justitiei si a Romaniei este imperativ sa se faca un bilant impartial, adevarat, bazat pe fapte, al rezultatelor asa numitei “lupte anticoruptie”, mai ales dupa anul 2013. Un inventar care sa ii cuprinda si pe cei carora anchetele DNA le-a nenorocit destinul, le-a distrus viata privata, familiile, afacerile ori chiar le-a adus moartea.

Inventarul este necesar pentru ca romanii sa afle cata nedreptate, drama, durere si suferinta umana se ascude in spatele bilanturilor triumfaliste ale DNA prezentate de fostul procuror Laura Codruta Kovesi in fata romanilor si a ambasadelor straine.

Romanii trebuie sa stie ca lupta anticoruptie si anchetele DNA au fost NU doar despre aflarea adevarului, despre impunerea legii, despre ordinea de drept si protejarea acesteia, astfel cum intr-un stat de drept, democratic, ar trebui, in mod exclusiv, sa fie.

In multe dintre anchetele DNA s-au incalcat grosolan drepturile celor anchetati, legea si Constitutia, iar pana in prezent nici un procuror nu a raspuns pentru abuzuri.

Deplin elocvente pentru dovedirea mentalitatilor deformate ale unor procurori din cadrul DNA sunt declaratiile procurorului Cipria Man, fostul sef al DNA Oradea, responsabilul nr. 1 pentru drama familiei Sava.

Referindu-se la o solutie de achitare definitivadata de ICCJ intr-un dosar instrumentat de el, procurorul Ciprian Man a spus: “În ceea ce privește soluția de achitare, este bine-cunoscut faptul că nu în toate situațiile adevărul judiciar, stabilit de instanță, corespunde cu realitatea, dimpotrivă, există și situații în care acesta nu acoperă cele întâmplate în realitate“.

Altfel spus, NU adevarul judiciar, faptele, intemeiate pe probe, ar trebui sa fie importante pentru justitie ci o anume “realitate”.

Ce spune in concret procurorul Man este ca exista magistrati care cunosc aprioric “realitatea”, adica stiu ei cine este corupt, de aceea sunt datori si indreptatiti ca, folosindu-se de functia ocupata, sa dovedeasca respectiva “realitate” prin orice mijloace, inclusiv prin incalcarea legii, cu denunturi smulse sub presiune, martori mincinosi, interceptari “editate”, orice, in scopul dovedirii “realitatii” lor.

Afirmatia procurorului Ciprian Man este o sinistra confirmare ca lupta anticoruptie s-a dus conform butadei lui Visinski, procurorul general al URSS in perioada marii terori si a proceselor spectacol, care a spus: “Dati-mi un om si voi gasi crima”.

Asa se explica cum au fost calcate in picioare, in ultimii ani, drepturile oamenilor, a fost instituita prezumtia de vinovatie a unora, obligatia celor acuzati de a-si dovedi nevinovatia, adica de a dovedi ca “realitatea” procurorilor nu era reala.

Destui procurori de la DNA, in numele “realitatilor” pe care si le-au inchipuit si insusit zelos, au purces la a construi probatiuni pe elucubratii si inventii cu scopul de a dovedi ca propriile lor inventii erau realitatea, adevarul.

In tot acest joc meschin, abuziv si ipocrit aplaudat de presa, o parte a societatii civile si decorat de ambasadele straine, vietile unor oameni au fost iremediabil distruse.

Avocatul Sava este unul dintre romanii care au cunoscut personal ce inseamna sa lupti cu un stat moloh, cu uriase resurse de a-i calca in picioare pe oameni, un stat care, prin functionarii sai, si-a folosit efectiv acest potential distructiv impotriva propriilor cetateni, iar pentru aceste abuzuri si vieti distruse nu a raspuns nimeni inca.

Un astfel de stat roman este sustinut de partide politice, a fost si este promovat de un imens aparat de propaganda care i-a manipulat pe romani si i-a facut sa creada ca, in numele ideologiei “luptei anticoruptie”, victimele nu conteaza, acestea fiind “pagube colaterale” acceptabile.

Acest stat profund defect si nedemocratic, care, fara discernamant si in dispretul legii si a Constitutiei, si-a folosit forta represiva impotriva propriilor cetateni, a fost sustinut de ambasadele straine la Bucuresti si de institutiile europene.

Un asemenea stat, in care drepturile oricarui om, ale fiecarui om, nu conteaza, iar cei care le incalca drepturile nu sunt trasi la raspundere, este un stat fara nici un viitor.

Romania se va putea numi stat democratic, in care domneste legea, doar atunci cand toti cei care au incalcat legea, functionarii din institutiile de represiune ale statului, vor fi deferiti justitiei pentru abuzurile pe care le-au facut in exercitarea functiei contra semenilor lor.

Daca lupta lui Sava pentru dreptate pe acest pamant s-a incheiat, a noastra continua!”, a scris pe blogul personal

