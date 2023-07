Un joc video, bazat pe războiul din Ucraina, stârnește critici

Six Days in Fallujah este un joc first-shooter recent lansat, care are la bază poveștile adevărate ale pușcașilor marini care au luat parte la războiul din Irak. Nu este primul joc care are la bază una dintre cele mai dure bătălii urbane din 1968 încoace.

Primul joc bazat pe conflictele reale a fost unul de strategie, Command & Conquer Generals. Acesta a avut ca temă războiul dintre SUA, China și gruparea teroristă Armata Globală de Eliberare, ce folosea arme chimice și biologice.

Un alt joc video legat de conflictele militare reale a fost lansat în 2007. Call of Duty 4, Modern Warfare, are la bază acțiunile ultranaționaliștilor ruși și a unei grupări teroriste care au cooperat pentru a putea prelua puterea în Arabia Saudită și Irak. În acest conflict, SUA a trimis zeci de mii de soldați într-o operațiune în Irak, în 2003.

În 2014 a fost lansat jocul Battlefield 3, care cuprinde bătăliile dintre americani și teroriștii jihadiști în Irak și Iran. Grafica realistă prezintă operațiuni terestre și aeriene inspirate după Primul Război din Golf, în 1991.

Cel mai recent joc video bazat pe conflictele din Irak

Recent a fost lansat Six Days in Fallujah, care a întrecut toate jocurile de acest gen din trecut. El nu este doar un joc video, ci o simulare. Pușcașii marini și soldații americani care au servit în a doua bătălie de la Fullujah sunt eroii. Jocul este bazat pe poveștile reale ale acestora și pe evenimentele uneia dintre cele mai sângeroasă bătălii moderne.

Six Days in Fallujah îi pune pe jucători în scenarii de război, care necesită tactici din viața reală a ieși din conflicte. Inspirat din viața reală, jucătorilor le este greu să supraviețuiască pe cont propriu timp de șase zile.

Noul joc lansat se diferențiază de celelalte nu doar prin grafica realistă sau prin modul în care au loc provocările. Inamicii din Six Days in Fallujah acționează cu ajutorul inteligenței artificiale, așa că se pot deplasa oriunde pe câmpul de luptă și implementează tactici contra jucătorilor.

„De fiecare dată când jucătorii vor începe o misiune, clădirile sunt remodelate în interior şi în exterior, iar inamicii ocupă noi poziţii şi apar diferite ameninţări. Nu vei şti niciodată la ce să te aştepţi – la fel ca la luptă reală.

Ei vă vor pândi, flanca şi vor coordona atacurile împotriva voastră, vă vor atrage în capcane şi multe altele. Este foarte greu să supravieţuieşti fără echipa ta”, spun dezvoltatorii.

Six Days începe cu misiuni tactice co-op realiste pentru 4 jucători, stabilite în primele zile ale invaziei în partea de nord a oraşului, unde forţele coaliţiei au întâlnit numeroşi insurgenţi şi puţini civili. De-a lungul timpului, vor fi adăugate mai multe hărţi, ore ale zilei şi condiţii meteo, împreună cu forţe, echipamente şi misiuni de operaţiuni speciale din lumea reală, este descrierea jocului pe Steam.

Când ar putea apărea un joc bazat pe războiul din Ucraina

La începutul anului 2022, Rusia a atacat Ucraina, iar de atunci se duc lupte sângeroase zi de zi. Au trecut mai bine de 500 de zile de război, iar armata lui Volodimir Zelenski rezistă în fața inamicilor grație ajutorul primit din partea NATO.

Dacă în timpul bătăliilor din Fallujah au murit 800 de oameni, în Ucraina se estimează că ar fi peste 50.000 de morți. Fiind un conflict încă în desfășurare, specialiștii susțin că un joc video în care utilizatorii să atace cu drone forțele ruse ar declanșa o dezbatere despre etică. Cu toate acestea, o companie germană a dezvoltat un joc bazat pe războiul din Ucraina.

Death From Above este un joc care simulează un atac cu o dronă. El este deja disponibil pe platforma de distribuție online Steam, care este încă în dezvoltare. Pasionații de jocuri video au păreri împărțite. În timp ce unii susțin că este lipsit de un simț, alții îi laudă abordarea satirică.

Intriga jocului: Un jucător preia rolul unui soldat ucrainean care pilotează o dronă , bombardează maşinile de război şi luptătorii ruseşti şi, în final, restabileşte comunicaţia radio.

„Este un joc de propagandă”, a spus Hendrik Lesser, un jucător şi proprietar al companiei Remote Control Productions din Munchen, care reuneşte mai mult de o duzină de companii de jocuri mai mici din şase ţări. Compania sa a dezvoltat „Death From Above”.

„Am creat în mod deliberat un joc simplu pe care îl poate juca oricine şi în care luăm o poziţie clară”, a spus Lesser. „Într-o anumită măsură, tratăm subiectul cu umor”, potrivit Mediafax.