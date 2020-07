Prefectul de Olt, Florin Homorean, a fost confirmat cu noul coronavirus, în urmă cu nouă zile, dar la început nu a avut niciun simptom. Acum recunoaște că simte că îi iau plămânii foc.

Din 17 iulie, a început să se simtă rău și a fost adus la Spitalul Colentina din București.

„A fost foarte rău, am făcut un examen computer tomograf, care a evidențiat că sunt afectați plămânii și decizia a fost să fiu transferat la București. Aseară, am fost pus pe suport de oxigen și abia acum sunt într-o stare mai bună, dar respirația este în continuare dificilă. Respir singur, dar cu dificultate, am o pneumonie cauzată de acest virus. Simt plămânii că-mi iau foc de câteva zile încoace”, a declarat Florin Homorean.

Dintre toți cei cu care a intrat în contact, familia și colegii de muncă, prefectul spune că nimeni nu a mai fost confirmat.

Întrebat ce le spune celor care nu cred că există coronavirus, Florin Humorean a recunoscut că fiecare cetățean are datoria de a se proteja.

„Virusul există, are forme și manifestări foarte puternice și foarte rapide, trebuie să ne protejăm pe noi și să îi protejăm pe cei din jurul nostru. Indiferent cât de puternic te consideri și crezi că poți face față virusului, se dovedește că nu e așa”, a mai spus Florin Homorean.

Prefectul județului Olt, Florin Homorean, a anunțat, duminică, 12 iulie, pe Facebook, că a fost diagnosticat cu COVID-19 și că este internat la Spitalul Județean Slatina.

„În urmă cu câteva minute am fost internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, fiind confirmat cu virusul Sars-Cov-2. În cursul zilei de ieri, pentru a nu exista vreo suspiciune cu privire la contactul meu cu persoane pozitive, am fost testat, cu rezultat pozitiv astăzi”, a scris Homorean pe pagina de socializare.

Acesta a precizat că starea lui de sănătate este bună și a făcut apel la responsabilitate din partea cetățenilor.

„Starea mea de sănătate este bună, nu prezint simtomatologie specifică COVID-19. Fac un apel la responsabilitate pentru toţi cetatenii din judeţul Olt! Virusul nu iartă pe nimeni!”, a mai scris prefectul Florin Homorean pe Facebook.