Un greu din PSD, mesaj dur cu privire la rotativă: „Nu schimbi jucătorii care performează”

Secretarul general al PSD susține că posibilitatea păstrării anumitor ministere la rotativa guvernamentală va fi luată consensual, în coaliție, făcând referire la faptul că Grindeanu nu ar trebui schimbat de la Ministerului Transporturilor.

Paul Stănescu a avertizat PNL-ul spunând că cei din PSD doresc să guverneze eficient şi „există un principiu în acest sens și în sport: nu schimbi jucătorii care performează”.

Stănescu: Această coaliție are toate șansele să intre în istorie

„În anul 2022, unul plin de provocări la nivel național și regional, coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR-minorități, a demonstrat că este o construcție care poate trece peste dispute politice, atunci când interesul general o cere.

Am reușit de mai multe ori să ținem în frâu conflictele sau să le menținem în limite normale, democratice. Am implementat, de fiecare dată, politici adoptate prin consens. Această coaliție are toate șansele să intre în istorie ca o formulă politică care a trecut România printr-una dintre cele mai grele perioade de după revoluția din 1989.

Revenind la prezent, discuțiile despre menținerea sau rediscutarea conducerii ministerelor în cadrul rotației la guvernare trebuie să aibă loc dintr-un motiv foarte simplu: vrem să guvernăm eficient. Există un principiu în acest sens și în sport: nu schimbi jucătorii care performează”, a subliniat Paul Stănescu.

Nimeni nu trebuie să refuze eficiența guvernamentală pentru interese personale sau politice

Paul Stănescu mai spune că singurul punct din protocol care nu poate fi negociat este alternanța funcției de premier, de la Nicolae Ciucă la președintele PSD, Marcel Ciolacu, care va avea loc în luna mai.

„Nu avem nevoie de episoade de haos politic, cum au existat până la intrarea PSD la guvernare. Din orice schimb de ministere trebuie să rezulte o formulă care să asigure în continuare buna guvernare. Dacă vom considera că este bine ca PSD și PNL să păstreze anumite ministere, atunci vom decide consensual, ca parteneri în coaliție. Nimeni nu trebuie să refuze eficiența guvernamentală pentru interese personale sau politice.

Singurul punct din protocol care nu poate fi negociat este alternanța funcției de premier, de la Nicolae Ciucă la președintele PSD, Marcel Ciolacu, care va avea loc în luna mai. Deși au fost perioade complicate și mulți care prevesteau ruperea coaliției, am dovedit că suntem responsabili. Trebuie să continuăm urmărind buna guvernare, chiar dacă nu toți vedem lucrurile la fel. Însă, mereu ne punem la masa negocierilor și nu ne ridicăm până nu avem un consens în privința soluțiilor pentru români”, susţine Paul Stănescu în comunicatul de presă al PSD.