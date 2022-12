Paul Stănescu îndeamnă Guvernul la prudență în 2023: „Nu știm când se vor tempera crizele”. Precizări despre Legea bugetului

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, îndeamnă guvernul la reținere în cheltuirea fondurilor din bugetul pe anul 2023. Politicianul spune că bugetul propus pentru anul viitor este menit să susțină politicile guvernamentale în sprijinul românilor. El spune că acest buget poartă amprenta PSD și de aceea este mult mai generos decât cele de austeritate, promovate de guvernele anterioare, de dreapta.

„Bugetul pentru anul 2023 este, în ciuda unor presiuni financiare uriașe și a crizelor, unul care protejează românii. Am respins populismul și nu am căzut în patima austerității, pe care au practicat-o mai demult unele partide de dreapta. Ne-am pus amprenta pe acest buget cu măsuri care au grijă ca românii să treacă cât mai bine peste această perioadă”, a arătat Paul Stănescu într-un comunicat de presă.

Liderul social-democrat a precizat că în legea bugetului pe anul viitor sunt prevăzute fonduri necesare implementării mai multor măsuri economice menite să susțină locurile de muncă și funcționarea economiei. Totodată, Paul Stănescu îndeamnă guvernul la mai multă prudență și responsabilitate în cheltuirea banilor.

„Sunt prinse, de asemenea, și măsuri economice care susțin locurile de muncă și funcționarea economiei. Întrucât nu știm când se vor tempera crizele, vom continua să fim precauți și responsabili în politicile guvernamentale, la fel ca până acum. Angajamentul nostru politic, care este în acord total cu proiectul social-democrat, a fost și va rămâne acela de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Este un buget în sprijinul românilor, care rămâne fidel unui principiu: asigură o protecție mai mare pentru categoriile vulnerabile”, se mai arată în comunicatul de presă.

Obiectivele urmărite de viitorul buget

În acest context, Paul Stănescu a vorbit și despre reglementările care vizează aducerea pieței de energie sub controlul guvernamental. Dar și despre necesitățile de finanțare a proiectelor comunităților locale.

„Piața liberă din energie, cauza tuturor relelor din economie și din casele românilor, a fost adusă sub autoritatea legii și a interesului public. Doar așa am reușit să avem acest buget bun pentru români, bun pentru economie. Am ținut și vom ține cont și de interesele și proiectele comunităților locale, indiferent de dimensiunea acestora sau de conducerea politică”, a mai spus Paul Stănescu.

Secretarul general al PSD a subliniat că prin bugetul aferent anului viitor sunt spirijinite industriile și companiile care produc în România.

„Însă ceea ce ne dorim foarte mult este ca prin acest buget să sprijinim cu mai multă consecvență un obiectiv strategic: susținerea industriilor și companiilor care produc în România. Este un răspuns firesc, corect și justificat la ceea ce se întâmplă astăzi în lume. PSD va fi în continuare precaut și responsabil, și, în același timp, un partid care ține în primul rând cu românii”, a concluzionat secretarul general al PSD.