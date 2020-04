Miroslav Giuchici (65 de ani), fost mare jucător al echipei Poli Timișoara, în anii ’70 – ’80, a fost testat pozitiv cu coronavirus. De asemenea, acceași problemă o au și nora, și fiul ex-fotbalistului. Giuchici a explicat într-un interviu acordat pentru gsp.ro că nu a putut să ajungă la spital, pentru că trebuie să aibă grijă de familie.

„N-am nimic, nu mă doare nimic. Au venit să mă testeze doar pentru că au găsit-o pe noră-mea pozitiv, apoi și pe fiu-meu, Miro. Au vrut să mă ducă la spital, dar n-am cum să plec. Nevastă-mea, Mariana, a făcut accident vascular luna trecută. Nu mișcă deloc mâna stângă și piciorul stâng. E la pat. Are nevoie de mine, nu pot s-o las singură acasă, pe ea, pe copii și pe mama, care are aproape 90 de ani. Stăm cu toții împreună, casa e mare.

Stau acasă pe proprie răspundere, da. N-aveau cum să nu accepte. În spitale trebuie să meargă oamenii cu simptome, cu manifestări grave. Eu sunt, cum se spune, asimptomatic. Nu tușesc mai des ca un fumător ce sunt, am simțul gustului, nu-mi curge nasul. Și am problemele mele, acasă.

Eu dacă mă duc la spital, cine are grijă de mama, de nevastă-mea, de copii? Le-am oferit varianta să ne izoleze, să rămânem acasă, cineva, un cunoscut de-al meu, să ne-aducă cele trebuitoare. Mi le lasă la poartă, eu îi transfer banii pe card”, a spus Giuchici.