Hervin Ongenda, jucătorul echipei FC Botoșani, a declarat că nu vrea să-și mai prelungească înțelegerea pe care o are cu clubul din Liga I. Francezul își va duce contractul până la capăt, apoi va pleca la o altă formație. Ongenda s-a supărat pentru că patronul Valeriu Iftime nu l-a lăsat să se transfere în Italia, la Chievo.

„Țin să vă anunț că nu mi-am prelungit contractul, așa cum a anunțat președintele clubului. Am încredere în agenții mei 100%, ei sunt familia mea. Ei m-au adus aici și mi-au resuscitat cariera. Așa cum am spus de câteva ori, iubesc România, acest club și pe oamenii din Botoșani, mai ales pe fanii din acest oraș, care sunt incredibili. Dar vreau să plec pentru că este momentul să merg în altă parte și să văd și alte orașe, am refuzat deja câteva clubului.

La Chievo îmi doream să ajung din mai multe motive. În primul rând, pentru că ținteau promovarea în Serie A, ceea ce era o șansă uriașă pentru mine. Pe lângă asta, să joc în Italia a fost tot timpul visul meu. Azi, Botoșani poate să-mi ofere un contract de 50.000 sau 100.000 euro pe lună, tot nu voi semna, pentru că banii nu sunt o problemă. Nu joc pentru bani, fotbalul e pasiunea vieții mele și asta e tot ce vreau să fac. Am amintiri frumoase de la Botoșani, pe care le voi păstra tot timpul în inima mea

Cei de la Chievo au formulat mai multe oferte de transfer și una de împrumut, pe care Botoșani le-a refuzat. Așa că voi fi nevoit să rămân aici deoarece cei de la Botoșani nu vor să facă vreun efort. Dar rămân profesionist și o să stau până la finalul ccontractului, o să joc și o să dau tot ce am mai bun pentru acest club, deoarece iubesc acest sport, clubul, și vreau să-mi ajut colegii.

Un lucru este sigur: nu îmi voi prelungi contractul indiferent de ofertă, nu e vorba de bani, sunt doar alegeri pe care trebuie să le faci în viață, iar asta e una din ele. Chiar dacă asta ar însemna să devin șofer de autobuz in Botosani”, a spus Ongenda pentru Pro X.

