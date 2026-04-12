Un fotbalist a revenit pe teren după ce a suferit arsuri grave în incendiul din Crans-Montana

Tânărul fotbalist Tahirys Dos Santos a revenit pe teren după mai bine de trei luni de la incendiul din Crans-Montana, în care a suferit arsuri grave de gradul trei, relatează publicația Le Figaro.

La aproximativ trei luni de la incendiul izbucnit într-un local din stațiunea elvețiană Crans-Montana, tânărul fundaș Tahirys Dos Santos a disputat din nou un meci oficial. Jucătorul legitimat la FC Metz a bifat primele minute într-o partidă din National 3, evoluând pentru echipa secundă a clubului.

Fotbalistul în vârstă de 19 ani a fost introdus pe teren în ultimele 30 de minute ale confruntării cu FC Balagne, câștigată de formația sa cu scorul de 2-1.

Evenimentul care i-a întrerupt activitatea sportivă s-a produs în noaptea de 1 ianuarie, în urma unui incendiu izbucnit în barul Le Constellation din Crans-Montana. În urma acestuia, Tahirys Dos Santos a suferit arsuri de gradul trei și a fost internat timp de mai multe săptămâni.

Recuperarea a fost una complexă, iar revenirea pe teren a venit doar după ce medicii au confirmat că poate relua activitatea sportivă.

La momentul revenirii sale, agentul jucătorului, Christophe Hutteau, a transmis un mesaj public în mediul online: „Muncă, răbdare și determinare. Fericit să-l văd din nou pe teren”.

Anterior, într-un interviu acordat publicației L’Equipe la începutul lunii februarie, fotbalistul vorbea despre perioada de recuperare și despre pașii următori: „Pentru moment, nu m-am gândit prea mult la ce urmează. Încerc să mă refac cât mai bine, să ies cât mai repede de aici și apoi vom vedea. Dar medicii mi-au spus că voi putea relua fotbalul. Asta m-a liniștit.”