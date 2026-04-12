Sport

Un fotbalist a revenit pe teren după ce a suferit arsuri grave în incendiul din Crans-Montana

Comentează știrea
Tahirys Dos Santos, din nou pe teren. Sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Tânărul fotbalist Tahirys Dos Santos a revenit pe teren după mai bine de trei luni de la incendiul din Crans-Montana, în care a suferit arsuri grave de gradul trei, relatează publicația Le Figaro.

Revenirea pe teren marchează un moment important pentru fotbalist după incidentul grav din Crans-Montana

La aproximativ trei luni de la incendiul izbucnit într-un local din stațiunea elvețiană Crans-Montana, tânărul fundaș Tahirys Dos Santos a disputat din nou un meci oficial. Jucătorul legitimat la FC Metz a bifat primele minute într-o partidă din National 3, evoluând pentru echipa secundă a clubului.

Fotbalistul în vârstă de 19 ani a fost introdus pe teren în ultimele 30 de minute ale confruntării cu FC Balagne, câștigată de formația sa cu scorul de 2-1.

Tahirys Dos Santos

Tahirys Dos Santos. Sursa foto: captură video

Incidentul din Elveția i-a provocat arsuri de gradul trei și o spitalizare îndelungată

Evenimentul care i-a întrerupt activitatea sportivă s-a produs în noaptea de 1 ianuarie, în urma unui incendiu izbucnit în barul Le Constellation din Crans-Montana. În urma acestuia, Tahirys Dos Santos a suferit arsuri de gradul trei și a fost internat timp de mai multe săptămâni.

Trump despre iranieni: Prevăd că se vor întoarce la negocieri și ne vor da tot ce vrem. Au venit ca și cum ar avea cărțile, dar nu el au
Ucraina pregătește un nou schimb de prizonieri cu Rusia, după eliberarea a 182 de civili și militari

Recuperarea a fost una complexă, iar revenirea pe teren a venit doar după ce medicii au confirmat că poate relua activitatea sportivă.

Fotbalist rănit în incendiul din Crans-Montana, din nou pe teren. Ce mesaj a transmis agentul său

La momentul revenirii sale, agentul jucătorului, Christophe Hutteau, a transmis un mesaj public în mediul online: „Muncă, răbdare și determinare. Fericit să-l văd din nou pe teren”.

Anterior, într-un interviu acordat publicației L’Equipe la începutul lunii februarie, fotbalistul vorbea despre perioada de recuperare și despre pașii următori: „Pentru moment, nu m-am gândit prea mult la ce urmează. Încerc să mă refac cât mai bine, să ies cât mai repede de aici și apoi vom vedea. Dar medicii mi-au spus că voi putea relua fotbalul. Asta m-a liniștit.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

HAI România!

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu

Proiecte speciale