Sport Un fost star al curselor pe motociclete călătorește prin lume desculț de șase ani







Axel Pons, concurent în Campionatul Mondial Moto2, și-a transformat viața în urmă cu șase ani, începând să călătorească prin lume desculț. Axel , fiul lui Sito Pons care a fost de două ori câștigător al MotoGP, a avut mult de demonstrat la începutul carierei sale de pilot de motociclete.

Axel Pons și-a schimbat viața

În ciuda unor rezultate promițătoare în Campionatul Mondial Moto2, inclusiv un loc 16 în 2016 - apogeul carierei sale de pilot - a ales să ia o pauză de la cursele de motociclete și să se concentreze pe design. După modeling, a dispărut până în 2019, când a declarat pentru El Pais că vrea să se calmeze și să lase istoria în urmă. Nimeni nu a prevăzut transformarea care urma.

„La un moment dat, am început să mă întreb care este rostul de a trăi o viață atât de rapidă”, a declarat Pons unui intervievator de pe marginea drumului. „Povestea mea este lungă, dar de când am început să merg pe jos în urmă cu trei ani, am decis să mă eliberez de toată greutatea, să-mi iau un rucsac în spate și să merg pe jos.”

A ajuns să meargă desculț

Un videoclip de pe YouTube cu Axel Pons mergând pe jos prin Pakistan a devenit viral. Cu dread-uri groase, un look murdar și fără pantofi, el i-a spus cineastului că a mers desculț timp de șase ani, purtând ciorapi doar atunci când era necesar. Drept dovadă, el a arătat camerei tălpile sale negre, întărite, care păreau uzate.

Pons, care a concurat în 10 sezoane Moto2, din 2008 până în 2017, și-a început călătoria în Spania, în vestul Europei, îndreptându-se încet spre est și bucurându-se de peisaj.

„Am început să merg spre est, spre soare, acum 15 luni, când m-am simțit pregătit. Fac asta de un an și a fost uimitor”, a declarat Pons într-un videoclip mai vechi pe YouTube. „Am început să merg mai încet, mai încet, mai încet, până acum unde merg încet, apreciind detaliile vieții”.

Cum a luat Axel Pons această decizie

„Nu este nimic special, a venit natural”, a spus fostul pilot de motociclete. La un moment dat, mersul pe jos și renunțarea la toată greutatea noastră și căutarea unei conexiuni complete cu Allah - sau Dumnezeu - a avut cel mai mare sens. Aceasta este practica noastră de mers pe jos”.

Axel merge desculț de șase ani, dar aventura sa de 6.500 km, din Spania până în Pakistan, a început în urmă cu 15 luni. A vrut să meargă în India, dar problemele legate de viză l-au împiedicat. Se gândește să treacă în China și să intre în India, potrivit odditycentral.