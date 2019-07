Declarațiile fostei procuroare PICCJ Angela Nicolae, pentru Monitorul Justitiei, vin in contextul insistentului boicot practicat de catre sapte membri CSM, disperati ca nu cumva Adina Florea sa fie validata la conducerea SIIJ, apreciază luju.ro

Amintind ca sectia speciala a fost deja declarata constitutionala de catre CCR si explicand de ce SIIJ reprezinta o garantie a independentei judecatorilor si procurorilor, Angela Nicolae contrazice argumentul magistratilor #rezistenti cum ca este deja suficienta cercetarea disciplinara aflata printre atributiile Inspectiei Judiciare. In acest sens, fosta procuroare ii da ca exemple pe calaii de la DNA Ploiesti, DNA Oradea si alte structuri de parchet, sustinand ca activitatea SIIJ „reprezinta inceputul ‘putreziciunii portocalelor’, confirmand prin actiunile sale ca nimeni nu e mai presus de lege si ca totul in final se plateste”.

Cu aceeasi ocazie, fosta sefa a Biroului de relatii internationale al Parchetului General de pe vremea Laurei Kovesi (careia de altfel i-a cazut victima, asa cum Angela Nicolae acuza) ii trimite in banca lor pe politrucii de la GRECO, care de asemenea se dau de ceasul mortii cand vine vorba despre SIIJ, insa care nu se arata deranjati de existenta oribilelor protocoale SRI-PICCJ, ci doar de faptul ca aceste documente au fost publicate. Nu doar ca sectia speciala nu trebuie desfiintata, ci este necesar ca ea sa fie transformata intr-o directie (precum DNA si DIICOT), ca sa aiba o autonomie totala fata de PICCJ, mai spune Angela Nicolae.

Luju.ro reda comentariul integral al Angelei Nicolae:

„In ultima vreme s-a vehiculat in spatiul public frecvent si intr-un mod agresiv faptul ca Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie ar fi o anomalie.

Aceasta apreciere o gasim intr-un raport GRECO (Grupul Statelor Impotriva Coruptiei), un organism al Consiliului Europei infiintat in anul 1999 pentru ameliorarea capacitatii statelor membre de a lupta impotriva coruptiei.

GRECO este deschisa si pentru statele non-europene, iar incepand cu august 2010, toti membrii Consiliului Europei au devenit membri ai GRECO.

Dupa prezentarea abuzurilor procurorilor din statul paralel, se impunea un mecanism care sa vegheze la independenta magistratilor si la responsabilitatile cand savarsesc abuzuri.

Se spune de cei interesati ca nu trebuie sa se desfiinteze aceasta noua sectie, deoarece avem dispozitii in legislatia romaneasca pentru sanctionarea magistratilor abuzivi.

In conformitate cu Legea 304/2004 privind organizarea judiciara cu modificarile si completarile ulterioare, Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie are competenta exclusiva de a efectua urmarirea penala pentru infractiunile savarsite de judecatori si procurori, inclusiv de judecatorii si procurorii militari si cei care au calitatea de membri ai CSM. De asemenea, Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie isi pastreaza competenta de urmarire penala si in situatia in care alaturi de persoanele mentionate anterior sunt cercetate si alte persoane. Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie este condusa de un procuror-sef ajutat de un procuror-sef adjunct numit in functie de plenul CSM in conditiile Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Guvernul a adoptat o OUG pentru operationalizarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie.

Sectia Speciala a preluat in activitatea sa toate dosarele cu judecatori si procurori de la DNA, dar si de la celelalte parchete din tara. Consider ca aceasta sectie nu numai ca nu trebuie desfiintata, dar dimpotriva, ii trebuie consolidate statutul si functionarea, pentru ca ea sa isi poata indeplini rolul preventiv pe care il are in raport cu judecatorii si procurorii. Convingerea mea este ca ‘disciplinarul’ nu este suficient pentru abuzurile savarsite de unii procurori de la unitatile de elita ale DNA de la Ploiesti, Oradea, Brasov, Timisoara, Constanta si de la alte Parchete, iar penalul pe care il va declansa aceasta sectie va fi de natura sa sanctioneze ce s-a intamplat aici pe baza unor probe legale, avand un rol preventiv in legatura cu ceilalti magistrati. Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie nu numai ca nu trebuie desfiintata, dar trebuie transformata intr-o directie, dupa modelul DNA si DIICOT, deoarece in aceasta sectie se instrumenteaza dosare complexe ce privesc infractiuni potential savarsite de persoane cu o anumita calitate si ar trebui sa aiba o autonomie totala fata de PICCJ.

Raportul GRECO propune desfiintarea acestei sectii ca fiind ‘o anomalie a sistemului judiciar’, un atac la independenta justitiei, iar procurorii acestei sectii nu s-au remarcat prin anchetele desfasurate. S-a simtit – se mai spune in raport – ca justitia este amortita, iar judecatorii si procurorii sunt dezamagiti.

Dar tot ce se spune in acest raport – inclusiv ca Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie afecteaza independenta justitiei – nu se bazeaza pe niciun argument practic, concret. Este regretabil ca si in problema protocoalelor ilegale, raportul mentioneaza ca nu ar fi trebuit ca ele sa fie desecretizate, facute publice, pentru ca lupta anti-coruptie se compromite si nu mai prezinta credibilitate in fata cetatenilor.

Deci nu abuzurile in sine conteaza, nici ilegalitatea protocoalelor, cat faptul ca prin aceasta se obstructioneaza ideea de lupta anticoruptie. Pe de alta parte, in spatiul public nu s-a clarificat ideea daca acest raport GRECO se refera la evaluarea facuta in luna martie 2019 sau la evaluarea referitoare la justitie din mai 2019. De aceea, modificari in acest sens la legile justitiei duc la pozitia ca trebuie sa existe dezbateri, un consens si chiar un referendum cat mai repede posibil.

Opinia mea este ca aceasta Sectie nu trebuie sa fie desfiintata, deoarece a fost infiintata tocmai pentru a garanta independenta judecatorilor. Modalitatea de desemnare a procurorilor sectiei, vechimea mare in profesie, experienta lor garanteaza in plus profesionalismul acestora in solutionarea unor dosare complexe. Am vazut pana acum la DNA procurori foarte tineri (in care avem incredere), dar care nu aveau experienta necesara sa solutioneze dosarele pe care le aveau in lucru, de aceea s-au facut atatea greseli mai mult sau mai putin voite care au dus la achitari pe banda rulanta.

De asemenea, protocoalele de colaborare cu SRI care si-a depasit competenta materiala, adaugand la lege cand lucratorii sai s-au transformat in organe de urmarire penala, oare nu impuneau afirmatia ca situatia creata abuziv reprezinta ‘o anomalie?’

Trebuie sa mai subliniez ca aceasta sectie, prin modalitatea de lucru cu respectarea legilor si a Constitutiei tarii, reprezinta singura speranta pentru miile de victime ale sistemului care a actionat in mod abuziv, ilegal, desprins total de Constitutie. Aceasta sectie prin activitatea sa reprezinta inceputul ‘putreziciunii portocalelor’, confirmand prin actiunile sale ca nimeni nu e mai presus de lege si ca totul in final se plateste. Apreciez contributia adusa de aceasta sectie in scopul indeplinirii actului de justitie, pentru a avea o justitie independenta, intemeiata pe incredere si respect, valori indispensabile in aceste perioade marcate de framantari asa de mari. CSM, in calitate de garant constant al independentei justitiei, trebuie sa actioneze ferm, hotarat, pentru mentinerea cadrului necesar unei justitii obiective, independente si puternice pentru a se ajunge la un consens. Trebuie sa se ia parerea sistemului in care functioneaza aceasta sectie si sa nu se uite ca initiativa de infiintare a sa a fost a magistratilor.

Prin boicotarea Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie, a doamnei Adina Florea, se incearca un alt traseu decat cel legal, ghidonat de altii, se fac presiuni inimaginabile asupra procurorilor care isi desfasoara activitatea in aceasta sectie care ne aduc aminte cu amaraciune de coridoarele justitiei si de pedeapsa stiuta dinainte de judecatori si procurorii DNA. De asemenea, nu trebuie sa se uite ca deciziile CCR sunt obligatorii pentru toti, iar CCR a dat OK-ul pentru functionarea si operationalitatea acestei sectii.

Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie este o speranta a miilor de victime abuzate de DNA ca intr-o zi se va face dreptate si isi vor dovedi nevinovatia, a urmasilor celor care nevinovati au murit in penitenciare, a copiilor care cu lacrimi in ochi si in suflet nu inteleg de ce colegii lor ii numesc pe parintii lor ‘penali’ pentru ca asa au vazut ei la televizor. In aceasta sectie astfel de abuzuri nu vor mai fi facute, va fi scos la iveala tot gunoiul din justitie si toti cei vinovati trebuie sa plateasca printr-o judecata dreapta, facuta de judecatori drepti pe baza de probe legale si in nici un caz ‘ca o razbunare’ ‘ca o lupta a procurorilor’. Iata de ce cei interesati de desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie se afla intr-o adevarata isterie pentru ca incep sa realizeze ca ‘eternitatea functiilor lor’ se spulbera si odata cu ea mentalitatea ca pot fi deasupra legii”. (Foto-luju.ro)

