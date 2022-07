Un fost ministru al Educației dă un verdict crunt: „Nu cred că sistemul, în ansamblul său, mai poate fi reparat”

Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, a postat pe pagina sa de Facebook mai multe explicații cu privire la Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Fostul demnitar a precizat că toate diplomele din România sunt „monopol de stat”, motiv pentru care trebuie să existe anumite mecanisme care să asigure că nu oricine poate emite diplome în numele statului român.

„Pentru licență și master, de exemplu, prin „acreditarea programelor de studii și a universității”, statul transferă încrederea sa unei instituții, universitatea, pe care a acreditat-o în acest scop. Fiind foarte multe astfel de diplome statul nu are cum să le controleze pe toate”, a scris fostul ministru al Educației.

Funeriu a amintit că el a fost cel care a data legea 1/2011 prin care s-a„betonat” legislativul CNATDCU deoarece a considerat, în acea perioadă, că universitățile nu prezintă suficientă încredere cu privire la acordarea diplomelor de doctorat.

Daniel Funeriu: „CNATDCU e templul integrității academice, jos labele de pe el, eu numesc o trupă de incoruptibili”

Funeriu a amintit că au început să apară plagiate celebre, pe care CNATDCU le-a examinat eficient, rece și radical.

„Totul a culminat cu plagiatul lui Ponta când, ilegal, ministrul-sindicalist nu a pus în aplicare decizia CNATDCU de plagiat. Baza legală impecabilă se vede pentru că, în 2016, când ministrul Dumitru a retras titluri de doctor, toate deciziile au rezistat în instanță”, a mai spus fostul ministru al Educației.

Daniel Funeriu a criticat propunerea legislativă prin care doctoratele să fie acordate, din nou, de universități. Mai mult, locul CNATDCU ar urma să fie luat de o altă instituție, dar acest proces durează câțiva ani, a spus fostul ministru.

(…) Continui să cred că am găsit cea mai bună soluție când am dat Legea 1/2011. (…) E foarte obositor pentru mine să comentez, la fiecare chestiuță, explicându-vă de ce în Legea 1/2011 e într-un anumit fel și nu altul. Pentru că fiecare articol are o explicație tot atât de clară -dar complexă- ca explicația de mai sus. Am obosit și, mai mult, nu cred că sistemul în ansamblul său, mai poate fi reparat”, a conchis Daniel Funeriu, fostul ministru al Educației.