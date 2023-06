Un fost jucător de la CFR Cluj a murit la doar 35 de ani. Sportivul s-a luptat cu o boală cruntă

Augustin Chira, fostul jucător al lui CFR Cluj, s-a stins din viață la vârsta de doar 35 de ani El fusese diagnosticat în urmă cu mai bine de un an cu o boală cruntă, cancer la stomac. El a fost lider de generație și căpitan la grupa sa de juniori de la CFR Cluj. Cu toate că se bucura de un succes formidabil, acesta a decis să renunțe la fotbal.

Chira era stabilit în Canada împreună cu iubita lui, iar în urmă cu mai bine de un an a aflat că suferă de cancer la stomac, gradul 4. Fostul jucător a ținut tratament, dar fără rezultat.

„Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a fostului nostru jucător de la echipa secundă, un mare CFRist, Augustin Vasile Chira! Din nefericire, boala cumplită cu care a fost diagnosticat în urmă cu un an a câștigat această luptă. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au postat cei de la CFR Cluj pe pagina de Facebook.



S-a confruntat cu probleme grave de sănătate

Viața fostului sportiv s-a schimbat radical în urmă cu un an, chiar după ce s-a întors dintr-o vacanță. El a chetuit sume uriașe de bani pentru a se vindeca de cancer, dar totul a fost în zadar.

„Am venit în vacanță acasă, în România. Eu sunt stabilit în Canada de cinci ani, cu iubita mea, iar ai mei sunt în țară, în România. Într-o zi, m-a durut foarte tare stomacul, dar n-am făcut nicio analiză în România pentru că nu am medic de familie aici.

Când m-am întors în Canada, au ei un sistem prin care poți ajunge la medic, am făcut mai multe analize. Am făcut o radiografie și doctorul a văzut că am niște mase sudate în zona esofagului. După două săptămâni, medicul m-a trimis direct la Urgențe pentru ca testele, scannerele să meargă mai rapid. Ei bănuiau ceva de când au văzut radiografia. Rezultatul? Cancer de gradul 4. Am început, din 2022, tratamentul, fac chimioterapie. Acesta costă undeva la 30.000 de euro. Să sperăm că va fi bine”, declara Augustin Vasile Chira în urmă cu câteva luni.