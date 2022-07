Un fost înalt oficial al SUA recunoaște că țara sa a fost implicată în lovituri de stat: „Vă spun că este nevoie de multă muncă”

Declarațiile fostului ambasador al SUA la ONU au fost făcute marți, 12 iulie 2022, după audierea sa în Congresul american, în dosarul privind atacul Capitoliului SUA din 6 ianuarie 2021.

Încercare de lovitură de stat în Venezuela, cu ajutorul SUA

Apoi, discutând cu Jake Tapper, gazda CNN, John Bolton dă de înțeles faptul că Donald Trump nu ar fi capabil să ducă până la capăt o „lovitură de stat atent planificată”, Bolton adăugând: „Ca cineva care a ajutat la planificarea unor lovituri de stat – nu aici, dar, știți, [în] alte locuri – vă spun că este nevoie de multă muncă. Și nu asta a făcut el [n.a. Donald Trump]”.

Întrebat de jurnalist la ce se referă mai exact, John Bolton spune că „nu are de gând să intre în detalii”, dar aduce în discuție statul Venezuela: „S-a dovedit a nu avea succes. Nu că am avut atât de mult de-a face cu asta, dar am văzut ce a fost nevoie ca o opoziție să încerce să răstoarne un președinte ales ilegal și au eșuat”, declară Bolton.

Fostul ambasadorul al SUA la ONU lasă loc de speculații privind subiectul loviturilor de stat

În anul 2019, John Bolton îl susținea în mod public pe principalul lider al opoziției din Venezuela, Juan Guaido, cel din urmă cerând armatei țării să ajute la înlăturarea de la putere a socialistului Nicolas Maduro, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

„Simt că sunt și alte lucruri pe care nu mi le spui [n.a. în afară de Venezuela]”, afirmă prezentatorul CNN, moment în care Bolton spune: „Sunt sigur că există”, a transmis fostul ambasador al SUA, conform Flux24.ro.

Juan Guaido, prins și bătut de oamenii lui Nicolas Maduro

Pe 9 iulie 2022, liderul opoziției din statul Venezuela, cel care este recunoscut de Guvernul SUA ca fiind președintele interimar al țării, a fost capturat și bătut de mai mulți membri din Partidul Socialist Unit al Venezuelei, condus de Nicolas Maduro, scrie presa internațională.

Guaido povestește că a fost „prins într-o ambuscadă”, fiind „lovit și insultat” de partizanii lui Maduro. Atacul a avut loc la o maternitate din San Carlos, capitala statului Cojedes, situată în nord-vestul Venezuelei, acolo unde opozantul Juan Guaido avea o întâlnire cu cetățenii din comunitatea rurală locală.

Nicolas Maduro, acuzat de fraudarea alegerilor în Venezuela

„Cei care m-au atacat astăzi, acești membri ai partidului regimului, ar trebui să-și asume responsabilitatea. Nu vor reuși să ne ia de pe străzi. Ne vom onora angajamentul de a obține alegeri libere. Merg înainte și nu este nicio cale de a mă opri”, declară Guaido, pe o rețea de socializare.

Președintele în exercițiu al țării, Nicolas Maduro, este acuzat de către liderul din opoziție de fraudarea alegerilor. SUA și Marea Britanie l-au recunoscut pe Guaido drept președintele interimar al țări, în timp ce UE recunoștea mandatul lui Guaido până în ianuarie 2021, după care l-a „retrogradat” la poziția de „interlocutor privilegiat”, conform Digi 24.