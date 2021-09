Un fost concurent de la X Factor a murit! Cântărețul a avut o ultimă dorință. Ce cerință trebuie să îndeplinească soția în memoria lui

Freddie Combs a a participat în cel de-al doilea sezon al emisiunii X Factor America. Toți cei care l-au ascultat au fost emoționați de vocea lui sensibilă și de emoția pe care acesta o transmitea. Soția l-a adus pe cântăreț pe scenă într-un scaun cu rotile pentru că nu putea merge. Artistul avea 254 de kilograme după ce s-a luptat cu 417 kilograme.

În timpul audiției sale, Freddie a impresionat jurații: Simon Cowell, L.A. Reid, Demi Lovato și Britney Spears și a primit patru voturi pentru a trece la următoarea rundă. Lovato a spus despre spectacolul său: „Știi ce, chiar m-ai atins când ai cântat”. În timp ce Spears a adăugat: „Aveți o voce uimitoare, voi spune că da”. Melodia din audiții a fost ”The Wind Beneath My Wings” , iar aceasta a ajuns la inimile vedetelor și ale telespectatorilor.

Freddie, care era ministru evanghelist, a apărut și în 2010 într-un documentar special TLC numit Ton Of Love, în care a explorat călătoria de 35 de pierderi în greutate.De asemenea, a apărut în două episoade ale emisiunii de televiziune creștină Heavenly Ever After în 2011 alături de soția sa.

A murit de insuficiență renală

Americanul și-a dat duhul la 49 de ani din cauza insuficienței renale. Artistul era internat la spital de 10 zile, dar medicii nu au mai avut cum să îl ajute.

O ultimă dorință

Soția lui a fost cea mai devastată de vestea că nu o să își mai vadă jumătatea, iar aceasta a mărturisit că a simțit cu ceva timp înainte că se apropie momentul să își ia rămas bun. Artistul a avut o ultimă dorință pe care soția lui trebuie să o ducă la final.

”Am fost norocoasă să-i fiu soție. Nu am putut să stau lângă el până la final. Nu puteam merge oricând la spital din cauza restricțiilor COVID-19. În ultimele zile am avut multe discuții și mi-a spus ultimele lui dorințe.Dorea să-și doneze ochii și corneea. Cu o zi înainte să moară când am fost la el știam că vă fi ultima dată când îl voi vedea în viață. Am simțit acest lucru”, a spus soția lui Freddie Combs printre lacrimi, potrivit fanatik.ro.