Un fost candidat la alegerile prezidențiale, amenințat cu moartea: „Vin și îți trag un pistol în cap”

Alexandru Cumpănașu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2019, acolo unde a obținut un scor de 1,53% din voturi, a făcut public un mesaj în care este amenințat cu moartea. Un oarecare Sebastian i-a transmis lui Cumpănașu că îi va trage un pistol în cap. Evenimentul s-a petrecut în timp ce unchiul Alexandrei Măceșan făcea o transmisiune live pe Facebook.

„Hai mă, să te văd ce periculos ești că vin și îți trag un pistol în cap”, sună mesajul respectiv. Cumpănașu l-a făcut public și a sesizat Poliția și Parchetul General.

„Dragi români, lucrurile scapă de sub control. Am informat atât MAI cât și Parchetul General cu privire la amenințările directe la adresa mea și a familiei mele. Sunt zeci, sute de amenințări directe la adresa mea, a familiei și a susținătorilor din partea clanurilor interlope. Pun aici doar un exemplu însă sunt altele mai grave și directe!!!Ticăloșii din instituții în loc să apere viața unei familii hărțuită și amenințată de clanurile interlope preferă să se lupte cu mine politic deși campania s-a terminat de mult timp și nici nu am dorința de a ingroșa numărul inculților, corupților și ticăloșilor din politică!!! Sunt jurnaliști și ministrul de interne care dețin informații și mai clare și oribile pe care nu le voi pune aici. Dacă se întâmplă CEVA oricărui membru al familiei mele vă asigur că cei informați și nu au luat măsuri vor face pușcărie toată viața! Fac public acest comentariu din multele amenințări pentru a nu spune mai târziu ca s-au rătăcit mesajele, hârtiile…”, a scris Cumpănașu pe Facebook.

Te-ar putea interesa și: