Un fost angajat al CIA a fost găsit vinovat pentru furtul de documente din 2016. Riscă până la 80 de ani de închisoare

Furtul datelor

Joshua Schulte a fost arestat în 2017, după ce Wikileaks a început să publice materialul furat și a fost judecat pentru prima dată în 2020 pentru furt. Un juriu din acel caz nu a căzut de acord cu opt din cele 10 acuzații cu care se confrunta, dar l-a găsit pe Schulte vinovat de sfidare a instanței și a făcut declarații false către Biroul Federal de Investigații.

În noul proces care s-a încheiat miercuri, el a fost găsit vinovat pentru nouă capete de acuzare, inclusiv pentru strângerea ilegală de informații privind apărarea națională și transmiterea ilegală a acestor informații. New York Times a raportat că Schulte, care s-a apărat în proces, a susținut că a fost făcut țap ispășitor pentru eșecurile CIA.

Datele furate, denumite publicația „Anul Zero” de către Wikileaks, au inclus 8.761 de documente și fișiere despre care se spune că ar fi fost obținute de la divizia de înaltă securitate CIA Center for Cyber ​​Intelligence. Documentele furate detaliază utilizarea programelor malware, virușilor, troienilor, exploatărilor zero-day armate, sistemelor de control de la distanță de către CIA și documentația asociată.

Instrumentele CIA au inclus forme de malware care au fost folosite pentru a obține date și a spiona utilizatorii iPhone-ului Apple Inc., telefoanele Android ale Google LLC, computerele Microsoft Corp Windows și chiar Samsung Electronics Co. Ltd., inclusiv capacitatea de a transforma toate aceste dispozitive în microfoane ascunse. De asemenea, se spune că instrumentele pot compromite aplicațiile de mesagerie altfel criptate, inclusiv Signal, WhatsApp, Telegram, Weibo și Confide.

Acuzațiile lui Schulte

Într-o declarație, procurorul american Damian Williams a susținut că Schulte a fost motivat de resentimente față de CIA și că știa că răzbunarea sa ar putea reprezenta o amenințare extraordinară pentru națiune dacă este făcută publică.

„Astăzi, Schulte a fost condamnat pentru unul dintre cele mai dezvăluite și dăunătoare acte de spionaj din istoria Americii”, a spus Williams, adăugând că scurgerea a avut „un efect devastator asupra comunității noastre de informații, oferind informații critice celor care doresc să ne provoace daune.”

Schulte riscă o pedeapsă maximă de până la 80 de ani de închisoare pentru cele nouă capete de acuzare pentru care a fost găsit vinovat. Schulte se confruntă cu un proces federal pentru acuzații de pornografie infantilă, după ce peste 10.000 de fotografii ilegale au fost găsite pe dispozitivele sale în cursul anchetei Vault 7, potrivit Siliconangle.