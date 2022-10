Un faimos jurnalist sportiv a fost găsit mort în casă. „Era printre cei mai buni, cei mai expresivi.”

Jurnalistul sportiv Alexandru Tămășescu a fost găsit mort în casă, dar apropiații nu înteleg cum s-a întâmplat această tragedie, mai ales că nu avea probleme de sănătate. Trainerul de la Academia Titi Aur nu a răspuns la telefon, iar un prieten s-a dus să-l verifice.

Cu doar o săptămână în urmă participase la o cursă de raliuri, iar prietenii au declarat că era foarte bine și că părea extrem de fericit. Alexandru Tămășescu era pilot de raliu și comentator sportiv. Mai mult, lucra pentru diverse publicații sportive și chiar a produs o emisiune de televiziune extrem de urmărită de români.

Chiar dacă era divorțat, jurnalistul avea o fetiță pe care o lua peste tot cu el și îi arăta cum se face meseria pe care o pratica. Pilotul de raliuri Titi Aur a declarat că este devastatat de moartea lui Alexandru Tămășescu și că va rămâne cel mai bun trainer pe care l-a avut. Pe cei doi i-a legat și o prietenie impresionantă.

Mesajul lui Titi AUR după moartea jurnalistului

„Din păcate, Dumnezeu să-l odihnească, am auzit în această dimineață, mi-au spus colegii mei de la academie, de la concursurile de conducere defensivă. Și asta pentru că era unul dintre colegii noștri, unul din trainerii noștri. Eu mă cunosc cu el de foarte mult timp. Am făcut cu el emisiuni, am participat la emisiuni pe care le făcea el. Ne filma de fiecare dată la raliu și făcea reportaje pentru diferite televiziuni. Era prietenul nostru, era din anturajul nostru, iar pentru mine, în afară de prietenie, a fost unul din trainerii noștri foarte buni.

Avea cuvintele la el, era printre cei mai buni, cei mai expresivi, dintre trainerii care transmiteau cel mai bine informația. Am primit un mesaj de la unul dintre colegii noștri, în primă fază am crezut că e o glumă proastă. Alexandru era aventurier, îi plăcea să meargă în excursii, cu rulota, să plece pe malul mării, era un tip rebel, dar un rebel decent, nu exagera. Îmi pare foarte rău, nu știu ce s-a întâmplat, nu am mai multe informații”, a declarat Titi Aur pentru RomâniaTv.