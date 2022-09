Un expert militar s-a plâns la televiziunea de propagandă Russia1: „Soldații primesc căști şi echipamente din 1941”

Expertul militar rus Mihail Hodarionok a fost invitat la televiziunea de stat unde s-a plâns de echipamentul vechi pe care îl primesc soldații ruși. Asta după ce Vladimir Putin a decis să trimită alți cel puțin 300.000 de ruși – după alte surse 1.000.000 – la războiul din Ucraina.

Expertul militar rus Mihail Hodarionok (68 de ani) a declarat: „Vorbim mult despre specializare militară, despre mobilizare, dar ceea ce nu este mai puțin important e cât de bine sunt echipați acești oameni”, a subliniat expertul militar la postul de propagandă al Kremlinului.

Reamintim că președintele Vladimir Putin a decretat mobilizare parțială, iar un contingent de aproximativ 300.000 de ruși urmează să intre în război. Însă echipamentele care le sunt date soldaților ruşi „sunt din alt secol”, a declarat colonelul în retragere Mihail Hodarionok, într-un talk-show difuzat de Russia1.

„Ar trebui să li se ofere uniforme moderne, echipament modern, rații, truse de prim ajutor, logistică și arme moderne”, s-a plâns expertul militar, care a precizat că echipamentul este dintr-un secol precedent.

In an extremely rare moment of candour on Russian state TV today, defence columnist Mihail Hodarionok gave a damning assessment of Russia’s war in Ukraine and his country’s international isolation. It’s fairly long but worth your time so I’ve added subtitles. pic.twitter.com/0mr7WAgSx6

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 16, 2022