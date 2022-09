Discursul lui Valdimir Putin, bătaia de joc a oficialilor ucraineni: „Încă merge conform planului, nu-i așa?”

Mihail Podoliak a spus că mobilizarea Rusiei a fost un pas previzibil care se va dovedi extrem de nepopular. Mai mult, el a subliniat că războiul nu decurge conform planului Moscovei. Consilierul a subliniat faptul că Vladimir Putin încearcă să transfere către Vest vina pentru declanșarea unui „război neprovocat” și înrăutățirea situației economice a Rusiei.

Mihail Podoliak, consilier al președintelui Zelenski a scris pe contul său de Twitter că rușii care au cerut distrugerea Ucrainei au sfârşit prin: 1. Mobilizare. 2. Granițe închise, blocarea conturilor bancare. 3. Închisoare pentru dezertare.

„Rușii, care au cerut distrugerea Ucrainei, au primit în cele din urmă: 1. Mobilizare. 2. Granițe închise, blocarea conturilor bancare. 3. Închisoare pentru dezertare. 4. Echipe speciale pentru „casta celor umiliți” în închisori. Încă merge conform planului, nu-i așa? Viața are un mare simț al umorului”, a răspuns el la discursul lui Vladimir Putin, care a anunțat miercuri dimineață că începe mobilizarea parțială în Rusia.

210th day of the „three-day war”. Russians who demanded the destruction of 🇺🇦 ended up getting:

1. Mobilization.

2. Closed borders, blocking of bank accounts.

3. Prison for desertion.

Everything is still according to the plan, right? Life has a great sense of humor.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 21, 2022